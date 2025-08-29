Μαντλίν ΜακΚαν: Αποφυλακίζεται ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση της εξαφάνισής της

Ο Κρίστιαν Μπρύκνερ, ο Γερμανός που θεωρείται ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, πρόκειται να αποφυλακιστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Ο 48χρονος εκτίει ποινή φυλάκισης στη βόρεια Γερμανία για τον βιασμό μίας 72χρονης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, που ηγείται της έρευνας για την υπόθεση ΜακΚαν, ο Μπρύκνερ θα αποφυλακιστεί το αργότερο έως τις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει περαιτέρω κράτησή του.

Ο Βόλτερς τόνισε ότι θεωρεί τον Μπρύκνερ επικίνδυνο, αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να του απαγγελθούν κατηγορίες σε σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν. «Δεν είναι απλώς ο βασικός μας ύποπτος, είναι ο μοναδικός μας ύποπτος», δήλωσε. «Έχουμε ενδείξεις που δείχνουν ότι ευθύνεται για την εξαφάνιση και τον θάνατό της. Δεν βρήκαμε τίποτα που να τον αθωώνει, μόνο στοιχεία που ενισχύουν την υποψία μας. Όμως δεν είναι αρκετά για μια πιθανή καταδίκη».

Η Μαντλίν ΜακΚαν, τότε τριών ετών, εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007 από παραθεριστικό διαμέρισμα στην Πράια ντα Λουζ, στην Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, ενώ οι γονείς της έτρωγαν σε εστιατόριο σε κοντινή απόσταση. Η υπόθεση έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μυστήρια εξαφάνισης στην Ευρώπη και παραμένει άλυτη.

O εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Βόλτερς

Οι γερμανικές αρχές υποπτεύονται τον Μπρύκνερ για φόνο, ενώ η βρετανική αστυνομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την υπόθεση ως εξαφάνιση. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Εξαφάνιση Μαντλίν ΜακΚαν: «Ο Μπρύκνερ εξακολουθεί να είναι «κίνδυνος για την κοινωνία»

Ο Μπρύκνερ έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο, με καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016. Έζησε για πολλά χρόνια στην Αλγκάρβε, ανάμεσα στο 2000 και το 2017, και οι γερμανικές αρχές τον συνδέουν με την υπόθεση μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και αγοραπωλησίας αυτοκινήτου.

Η εισαγγελία του Μπράουνσβαϊγκ έχει αιτηθεί την επιβολή περιοριστικών όρων μετά την αποφυλάκισή του, όπως ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, με την απόφαση να λαμβάνεται σε κεκλεισμένων των θυρών δικαστική διαδικασία. Έκθεση ειδικού εκτίμησε πρόσφατα ότι ο Μπρύκνερ εξακολουθεί να είναι «κίνδυνος για την κοινωνία».

Τον Ιούνιο, πορτογαλικές και γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν νέες έρευνες σε περιοχή μεταξύ του θερέτρου όπου παραθέριζε η οικογένεια ΜακΚαν και κατοικιών συνδεδεμένων με τον Μπρύκνερ. Αν και δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό εύρημα, αντικείμενα που κατασχέθηκαν εξακολουθούν να αναλύονται.

Ο Βόλτερς αναγνώρισε ότι πέντε χρόνια που έχουν περάσει από την αρχή της ερευνάς του χωρίς απαγγελία κατηγοριών έχουν πλήξει την αξιοπιστία της εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ωστόσο: «Δεν θα είχαμε τοποθετηθεί τόσο ξεκάθαρα αν δεν υπήρχαν πραγματικά στοιχεία».

Η Πορτογαλία έχει επίσης χαρακτηρίσει τον Μπρύκνερ «arguido», δηλαδή επίσημο ύποπτο. Πέρυσι, πάντως, απαλλάχθηκε από κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης σε ξεχωριστή υπόθεση.

Με πληροφορίες από BBC