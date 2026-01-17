Μανχάταν: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα με προϊόντα Pokémon - «Σημάδευαν πελάτες με όπλα»

Μια ομάδα ληστών με στόχο αποκλειστικά, προϊόντα Pokémon, συνελήφθη στο Μανχάταν.

Βίντεο που δημοσίευσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης, δείχνει μαυροντυμένα άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να εισέρχονται στο κατάστημα Poké Court, να κλέβουν προϊόντα Pokémon, να σπάνε τις βιτρίνες και να σημαδεύουν με όπλα τους πελάτες και το προσωπικό.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε στο NBC New York, ότι κλάπηκαν προϊόντα αξίας περίπου 100.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία διαβεβαίωσε, ότι δεν τραυματίστηκε κανείς και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Το κατάστημα ήταν γεμάτο με περισσότερους από 40 πελάτες, όταν εισέβαλαν οι ληστές. Ο υπάλληλος είπε ότι η ληστεία διήρκεσε περίπου τρία λεπτά.

Με πληροφορίες από BBC, ABC News

