Μανχάταν: Έκρηξη έξω από ομοσπονδιακό κτίριο - Συνελήφθη ένας άνδρας

Εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη το πρωί της Δευτέρας έξω από ομοσπονδιακό κτίριο στο Κάτω Μανχάταν, ενώ ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το κτίριο 26 Federal Plaza, το οποίο στεγάζει δεκάδες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) και η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS).

🔴 Explosion reported outside a federal building in New York City; suspect reportedly apprehended.



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Μανχάταν: Εξερράγησαν πυροτεχνήματα που βρίσκονταν σε κάδο απορριμμάτων

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανώτερες πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο CBS News ότι πυροτεχνήματα που βρίσκονταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων εξερράγησαν. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε στο σημείο για να κατασβέσει τη φωτιά, ενώ ένας άνδρας τέθηκε υπό κράτηση.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι από την αρχική έρευνα δεν προέκυψε πως έπεσαν πυροβολισμοί.

Βίντεο από το σημείο δείχνει πυκνούς καπνούς μπροστά από το κτίριο, καθώς και αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν άνδρα.

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, διαταραχές στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αποκλεισμοί δρόμων στην περιοχή των οδών Worth Street και Lafayette Street, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από CBS News