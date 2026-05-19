Mango: Εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας για να μην προφυλακιστεί

⁠Ο γιος του ιδρυτή της Mango, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι ισπανικές αρχές, ως ύποπτο στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον θάνατο του πατέρα του, κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να μην προφυλακιστεί και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, ανακοίνωσε η δικαιοσύνη.

«Η δικαστής διέταξε, στο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων, την αφαίρεση του διαβατηρίου (του Τζόναθαν Άντικ), την απαγόρευση να φύγει από τη χώρα και να εμφανίζεται εβδομαδιαίως ενώπιον των δικαστικών αρχών», διευκρίνισε το δικαστήριο του Μαρτορέλ, στην Καταλονία, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η στιγμή της σύλληψης του Τζόναθαν Άντικ:

Ο Ισάκ Άντικ, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στις σπηλιές του Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Πέρυσι, η οικογένεια είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω της οποίας υποστήριζε την αθωότητα του Τζόναθαν, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα.

«Η οικογένεια θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, όπως έκανε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, εμπιστεύεται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και ότι θα αποδειχθεί η αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ», ανέφερε τότε η ανακοίνωση.

Η αλυσίδα Mango ιδρύθηκε το 1984 από τον Ισάκ Άντικ, επιχειρηματία με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε μετακομίσει στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960. Θεωρούνταν ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές του ιδρυτή της Zara, Αμάνθιο Ορτέγα.

Την περίοδο του θανάτου του, ο Άντικ ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mango και η περιουσία του εκτιμάτο στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζόναθαν Άντικ αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους σε δημοφιλές τουριστικό σημείο.

Η αρχική έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango είχε κλείσει τον Ιανουάριο του 2025, όταν δικαστής είχε κρίνει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε ξανά αργότερα, με την αστυνομία να εξετάζει τα κινητά τηλέφωνα του Τζόναθαν Άντικ και των αδελφών του, Τζούντιθ και Σάρα Άντικ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Independent