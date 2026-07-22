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Μαμντάνι για Νετανιάχου: Παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να τον συλλάβει - «Εξετάσαμε όλους τους τρόπους»

Ανέβασε βίντεο στα social και ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εκτελέσει το ένταλμα «γιατί εκείνη διαθέτει την ανεξάρτητη νομική εξουσία»

The LiFO team
The LiFO team
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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι δήλωσε χθες Τρίτη ότι οι δημοτικές αρχές δεν έχουν τη νομική δικαιοδοσία να συλλάβουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως θα ήθελε, προτρέποντας τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ να το κάνουν.

Ο Μαμντάνι εξήγησε πως έκανε συζητήσεις για τη νομική πιθανότητα εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης το οποίο έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ αν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

«Εξετάσαμε όλες τις διαθέσιμες οδούς» και «είναι σαφές ότι δεν διαθέτουμε την ανεξάρτητη νομική εξουσία για να εκτελέσουμε το ένταλμα», τόνισε ο Μαμντάνι σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ωστόσο, τη διαθέτει, και την καλώ να εκτελέσει αυτό το ένταλμα», πρόσθεσε.

«Ο καθένας, με τα μάτια του, με την καρδιά του, με τη συνείδησή του, θα όφειλε να αναγνωρίσει την καταστροφή που προκάλεσε και να κατανοήσει πως πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου», πρόσθεσε ο δήμαρχος στο βίντεο, επαναλαμβάνοντας θέσεις που είχε εκφράσει το Σάββατο στους New York Times και καταδικάστηκαν από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Συμμερίζομαι την άποψη του ΔΠΔ, σύμφωνα με την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έπρεπε να συλληφθεί και να δικαστεί για τα εγκλήματά του, όπως και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» από αυτό, σημείωσε ακόμη στο βίντεο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Τραμπ υπέρ Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Μαμντάνι

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως- αν υπήρχε καμιά αμφιβολία- ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμμαχός του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δεν πρόκειται να συλληφθεί στις ΗΠΑ, αντιδρώντας στις δηλώσεις του δημάρχου Μαμντάνι, τον οποίο βάζει συχνά στο στόχαστρο.

Το ΔΠΔ, με έδρα τη Χάγη, προχώρησε το 2024 στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς εναντίον του νότιου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Διεθνή

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