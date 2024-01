Μαλία Ομπάμα: Η πρώτη ταινία της στο Sundance- «Συστήθηκε» χωρίς το επίθετό της

Η Μαλία Ομπάμα ακολουθεί- κατά κάποιο τρόπο- να βήματα των γονιών της. Η πρώτη ταινία της έκανε πρεμιέρα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Sundance.

Σε βίντεο για το κινηματογραφικό φεστιβάλ, στο οποίο περιγράφει την ταινία, η Μαλία Ομπάμα συστήνεται δίχως να αναφέρει το επίθετό της. «Το όνομά μου είναι Μαλία, είμαι σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας μικρού μήκους “The Heart”», αναφέρει η 25χρονη.

Η ταινία αποτελεί μια «παράξενη μικρή ιστορία» για έναν άνδρα ο οποίος πενθεί μετά τον θάνατο της μητέρας του, η οποία έχει διατυπώσει ένα «ασυνήθιστο αίτημα» στη διαθήκη της. «Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την ταινία και θα σας κάνει να νιώσετε λίγο λιγότερο μόνοι ή τουλάχιστον να σας υπενθυμίσει να μην ξεχνάτε εκείνους που είναι (μόνοι)», λέει ακόμη στο βίντεο η Μαλία Ομπάμα.

Δεν είναι η πρώτη από την οικογένεια που ασχολείται με αυτό τον χώρο. Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα υπέγραψαν το 2018 συμφωνία της εταιρείας τους, Higher Ground Productions, με το Netflix για διάφορα πρότζεκτ.

Αυτή η συμφωνία μεταξύ άλλων αφορούσε την ταινία «Leave the World Behind», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Μαχερσάλα Αλί και Τζούλια Ρόμπερτς αλλά και το ντοκιμαντέρ «Working: What We Do All Day», με το οποίο ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το δεύτερο Emmy του, ως αφηγητής.

Με πληροφορίες από CNN