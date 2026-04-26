Μάλι: Ένοπλες ομάδες εξαπολύουν επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα

Εκρήξεις και συνεχή πυρά καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα του Μάλι, τη Μπάμακο, καθώς ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε όλη τη χώρα από εχθές, Σάββατο.

Ο στρατός του Μάλι ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την απώθηση των επιθέσεων, ενώ ορισμένοι μαχητές είχαν ήδη τραπεί σε φυγή.

Συγκρούσεις αναφέρθηκαν επίσης γύρω από το Κατί, όπου βρίσκεται μεγάλη στρατιωτική βάση έξω από την πρωτεύουσα, καθώς και στο Γκάο και στις κεντρικές πόλεις Σεβαρέ και Μόπτι. Την Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανταλλαγές πυρών επανεκκίνησαν στο Κιντάλ, στα βόρεια.

Το Μάλι εδώ και χρόνια μαστίζεται από εξεγέρσεις ομάδων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και από αυτονομιστικό κίνημα στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση από το αυτονομιστικό Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα του Αζαγουάντ (FLA), το οποίο επιδιώκει τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους των Τουαρέγκ, επικεντρώθηκε κυρίως στις βόρειες πόλεις. Την ίδια ώρα, η τζιχαντιστική οργάνωση Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις σε πολλαπλά σημεία της χώρας.

Ένας αναλυτής χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη τζιχαντιστική επίθεση των τελευταίων ετών.

«Εργαζόμασταν για αυτή την επιχείρηση εδώ και πολύ καιρό, με καλά σχεδιασμένο τρόπο, και μάλιστα σε συμμαχία με την JNIM», δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπος του FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane. «Είναι δύσκολο να βρεθεί λύση χωρίς τη συμμετοχή τους και υπήρχε συντονισμός».

Από την πλευρά της, η JNIM επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν μέρος κοινής επιχείρησης με το FLA. Ο στρατός του Μάλι ανέφερε ότι μάχεται «τρομοκρατικές ομάδες», υποστηρίζοντας ότι αυτές «απωθήθηκαν» με «εκατοντάδες» νεκρούς.

Το BBC δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές.

«Βρισκόμαστε στο Κιντάλ και δεν έχει καταληφθεί πλήρως», δήλωσε ο Ramadane. «Υπάρχουν ακόμη δυνάμεις του στρατού του Μάλι και Ρώσοι μισθοφόροι. Όλες οι πύλες του Γκάο έχουν πέσει, αλλά τα στρατόπεδα του στρατού όχι».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του FLA έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το Κιντάλ και επεκτείνουν την παρουσία τους στο κέντρο του Γκάο.

Ο ίδιος δημοσίευσε μη επιβεβαιωμένο υλικό που φέρεται να δείχνει μαχητές να καταλαμβάνουν στρατόπεδο στο Κιντάλ που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό του Μάλι και Ρώσους μισθοφόρους, καθώς και την κατάρριψη στρατιωτικού ελικοπτέρου κοντά στο Γκάο.

Την Κυριακή, οι μάχες επανεκκίνησαν στην πόλη με στόχο «την εκδίωξη των τελευταίων Ρώσων μαχητών», μετέδωσε το AFP επικαλούμενο τον Ramadane.

Τοπικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο AFP ότι οι συγκρούσεις μεταξύ στρατού, Ρώσων και ανταρτών συνεχίζονται, με κατοίκους να αναφέρουν πυροβολισμούς.

Στη Μπάμακο, έχουν στηθεί μπλόκα στους δρόμους που οδηγούν στο αεροδρόμιο, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι σε οχήματα. Έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 06:00 για τις επόμενες τρεις νύχτες.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε την αποφυγή κάθε ταξιδιού στο Μάλι μετά τις επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι το διεθνές αεροδρόμιο της Μπαμακό έχει κλείσει προσωρινά.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε επίσης τις «πράξεις βίας», εκφράζοντας αλληλεγγύη στον λαό του Μάλι και καλώντας σε συντονισμένη διεθνή στήριξη για την αντιμετώπιση της απειλής του βίαιου εξτρεμισμού και των ανθρωπιστικών αναγκών.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, το οποίο καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις, εκφράζοντας συλλυπητήρια στα θύματα και δηλώνοντας στήριξη προς τον λαό και την κυβέρνηση του Μάλι.

Το FLA αγωνίζεται εδώ και χρόνια για τη δημιουργία πατρίδας των Τουαρέγκ στο βόρειο Μάλι, μεγάλο μέρος του οποίου ελέγχει στην πράξη.

Η χώρα κυβερνάται σήμερα από στρατιωτική χούντα υπό τον στρατηγό Assimi Goïta, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2020, υποσχόμενος την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Παρά την αρχική λαϊκή στήριξη και την αποχώρηση ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και γαλλικών στρατευμάτων, η κυβέρνηση έχει στραφεί στη συνεργασία με Ρώσους μισθοφόρους για την αντιμετώπιση της κρίσης ασφαλείας.

Ωστόσο, η τζιχαντιστική εξέγερση συνεχίζεται και μεγάλες περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας παραμένουν εκτός ελέγχου της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από BBC