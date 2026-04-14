Εμανουέλ Μακρόν: Ζητά διέλευση «χωρίς ελέγχους και χωρίς διόδια» από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που διακόπησαν στο Ισλαμαμπάντ, ούτως ώστε να διευκρινιστούν οι θέσεις της κάθε πλευράς και να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Αυτό υπογραμμίζει σε σημερινή ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού της παύσης του πυρός από όλους, όπως άλλωστε και την ανάγκη να υπάρξει παύση του πυρός στον Λίβανο.

Ο Γάλλος πρόεδρος τονίζει τέλος την ανάγκη αποκατάστασης, το ταχύτερο δυνατό, της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, «χωρίς ελέγχους και χωρίς διόδια».

Διεθνής διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να διοργανώσουν μέσα στις επόμενες ημέρες διεθνή διάσκεψη, με βασικό στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στο μήνυμά του, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα μια σταθερή και βιώσιμη λύση στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, μέσω της διπλωματικής οδού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει την ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη όλων των πλευρών. Για την επίτευξη αυτού, όπως σημείωσε, απαιτούνται ουσιαστικές και αποτελεσματικές αποφάσεις τόσο σε σχέση με τις πυρηνικές και βαλλιστικές δραστηριότητες του Ιράν όσο και με τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.