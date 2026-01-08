Μακρόν: Υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

«Απορρίπτουμε τη νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό, αλλά απορρίπτουμε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας του εκάστοτε προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας προς τους Γάλλους πρέσβεις.

Αναφερόμενος στον τομέα της άμυνας ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή άρχισε να εξοπλίζεται νωρίτερα και καλύτερα σημειώνοντας ταυτόχρονα την πρόθεση του Παρισιού να συνεχίσει να συμπαραστέκεται στην Ουκρανία.

Τι ανέφερε ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι στην παρούσα φάση η οικονομική αρωγή προς το Κίεβο προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τα κράτη που είναι πρόθυμα να συνδράμουν την Ουκρανία σημειώνοντας ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι όμως σαφές ότι το τέλος του δεν θα είναι η παράδοση της Ουκρανίας, ούτε η εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Ανέφερε ωστόσο ότι με βάση τα έως τώρα δείγματα γραφής, η Ρωσία δεν φαίνεται να επιθυμεί την ειρήνη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επισήμανε ότι η Συμμαχία των Πρόθυμων στο ουκρανικό ζήτημα δεν είναι ευκαιριακή και ότι στο βάθος δείχνει ότι η άμυνα και η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζονται αποκλειστικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Μακρόν εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τάσσονται υπέρ της ευρωπαϊκής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η γαλλική αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ευρωπαϊκά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ




