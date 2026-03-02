Μακρόν: Η Γαλλία αυξάνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο – Στην «πυρηνική ομπρέλα» και η Ελλάδα

Η Γαλλία θα ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και θα σκληρύνει το δόγμα αποτροπής της, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, επικαλούμενος αυξημένο κίνδυνο διεθνών συγκρούσεων που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το πυρηνικό κατώφλι.

Μιλώντας από τη βάση των γαλλικών πυρηνικών υποβρυχίων στην Ιλ Λονγκ της Βρετάνης, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για περίοδο «γεωπολιτικής αναταραχής» και παρουσίασε επικαιροποίηση της πυρηνικής στρατηγικής της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε στενότερη συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Δανία.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για χρήση πυρηνικών όπλων θα παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα του Γάλλου προέδρου. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκατάστασης στρατηγικών μέσων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο ενός νέου μοντέλου «προωθημένης αποτροπής».

Στο σχέδιο εντάσσεται και η Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Αθήνα συγκαταλέγεται σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που θα τεθούν υπό τη γαλλική «πυρηνική ομπρέλα». Πρόκειται για τη μόνη χώρα της νότιας Ευρώπης που περιλαμβάνεται σε αυτή τη φάση, με τις υπόλοιπες να προέρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Το γαλλικό σχέδιο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω διμερών συμφωνιών, με δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου συνεργασίας και της συνεισφοράς κάθε χώρας. Στο τραπέζι βρίσκονται κοινές ασκήσεις σε καιρό ειρήνης, πιθανή δημιουργία κοινών δομών συντονισμού και δέσμευση για αμοιβαία πυρηνική στήριξη σε περίπτωση πολέμου. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν πριν από το καλοκαίρι.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανεξετάζουν το πλαίσιο ασφάλειας, καθώς παραδοσιακά στηρίζονται στην αποτρεπτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μεταβαλλόμενη στάση της Ουάσιγκτον και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν ενισχύσει τη συζήτηση για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Η ένταξη της Ελλάδας στη γαλλική πρωτοβουλία συνδέεται με τη στενή αμυντική συνεργασία Αθήνας και Παρισιού, η οποία αναμένεται να ανανεωθεί τον Απρίλιο, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από Reuters