Τραμπ: Υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλλίες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε βίντεο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες σχέδιο της συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο αποτελείται από 14 σημεία.

Η ανάρτηση του Μακρόν

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

«Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ, μέσω της New York Post, έκανε γνωστό το πλήρες σχέδιο των 14 σημείων για τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν.