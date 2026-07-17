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«Μακριά από τις παραλίες»: Ανησυχία στο Μεξικό μετά τον μεγάλο σεισμό και προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Βίντεο από τη στιγμή της ισχυρής δόνησης των 7,3 Ρίχτερ - «Δεν σταματούσε, φοβήθηκα πολύ», λένε οι πρώτες μαρτυρίες από τον σεισμό των 7,3 Ρίχτερ

The LiFO team
The LiFO team
ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΞΙΚΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ Facebook Twitter
Φωτ.: X/g1
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Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στο Μεξικό μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοικτά της πολιτείας Τσιάπας.

Οι αρχές του Μεξικού κάλεσαν τους πολίτες «να παραμείνουν μακριά από τις παραλίες», την ίδια ώρα που το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποιήσεις για αρκετές χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε.

Σεισμός στο Μεξικό: Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι, κύματα ύψους από 0,3 έως 1 μέτρο πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας είναι πιθανό να πλήξουν ορισμένες ακτές του Μεξικού και της Γουατεμάλας. Παράλληλα, κύματα μικρότερα των 0,3 μέτρων πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας προβλέπονται στις ακτές της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, καθώς και του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας, της Νικαράγουας, του Παναμά και του Περού.

Ο επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, Ραϊμούντο Μοράλες, κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν τις παραλίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η άνοδος της στάθμης του νερού δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, κατέγραψαν το μέγεθος της δόνησης.

Μεξικό: «Φοβήθηκα πολύ, δεν σταματούσε» - Οι πρώτες μαρτυρίες για τον σεισμό

Μάρτυρες περιέγραψαν τις επιπτώσεις του σεισμού τη στιγμή που χτύπησε.

«Ήμασταν στον δεύτερο όροφο όταν άρχισε να τρέμει. Νομίζαμε ότι θα περάσει, αλλά μετά έγινε πιο έντονος, οπότε κατεβήκαμε όλοι κάτω και εκκενώσαμε το κτίριο», δήλωσε στην Associated Press μία υπάλληλος νοσοκομείου στα νότια σύνορα του Μεξικού.

«Φοβήθηκα πολύ και μου θύμισε τον πρόσφατο σεισμό στη Βενεζουέλα», δήλωσε στο Reuters ένας 29χρονος λογιστής από την Πόλη της Γουατεμάλας.

«Έτσι έτρεξα έξω και κατέβηκα τις σκάλες, γιατί μένω στον όγδοο όροφο. Η δόνηση δεν σταματούσε» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Sky News

 
 
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