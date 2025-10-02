Mākereti Papakura: Η πρώτη Μαορί γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τιμήθηκε μεταθανάτια

Πάνω από έναν αιώνα πριν, μια γυναίκα Μαορί, η Mākereti Papakura, εγκατέλειψε τη ζωή της στη Νέα Ζηλανδία, όπου εργαζόταν ως ξεναγός και ψυχαγωγός, για να ταξιδέψει στην Αγγλία και να γράψει ιστορία, εγγραφόμενη στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Σε μια τραγική εξέλιξη, η Papakura, που θεωρείται η πρώτη γυναίκα από ιθαγενή κοινότητα που σπούδασε στην Οξφόρδη, πέθανε λίγες εβδομάδες πριν ολοκληρώσει τη διατριβή της. Για δεκαετίες, η οικογένειά της αγωνιζόταν να αναγνωριστεί το πτυχίο της.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αναγνώριση τελικά πραγματοποιήθηκε. Σε μια τελετή παρουσία περισσότερων από 100 μελών της οικογένειας και της φυλής (iwi), η Papakura τιμήθηκε μεταθανάτια με το MPhil στην ανθρωπολογία, για το έργο της που κατέγραφε τη ζωή, τη γλώσσα και τα έθιμα του λαού Te Arawa.

Μια σημαντική στιγμή για τους απογόνους και την κοινότητα Te Arawa

Η απόγονος της Papakura, June Northcroft Grant, δάκρυσε κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού από την αντιπρύτανη του πανεπιστημίου. «Ήταν πολύ σουρεαλιστικό. Έπρεπε να συγκρατηθώ γιατί συγκινήθηκα και δεν ήθελα να κλάψω μπροστά στην κάμερα», ανέφερε η Grant. Καθώς δεκάδες μέλη της ευρύτερης οικογένειας παρακολουθούσαν ζωντανά από το Natural History Museum, ξεκίνησαν ένα δυναμικό haka ως φόρο τιμής.

Η Papakura γεννήθηκε το 1873 στην περιοχή Bay of Plenty της Νέας Ζηλανδίας, σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών για τους Μαορί, με γρήγορη απώλεια εδαφών, γλώσσας και παραδοσιακής γνώσης υπό την πίεση της αποικιοκρατίας. Μεγάλωσε υπό την καθοδήγηση των γερόντων των υποφυλών Tūhourangi και Ngāti Wahiao, γύρω από το γεωθερμικό χωριό Whakarewarewa κοντά στη Rotorua, διάσημη για τις βραστές λάσπες, τα ζεματιστά ρεύματα και τους γεωθερμικούς πίδακες.

Κατά την εργασία της ως ξεναγός, η Papakura προσέλκυσε την προσοχή κατά την επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας το 1901, ενώ αργότερα έγινε μοντέλο και εμφανίστηκε σε καρτ ποστάλ και φωτογραφίσεις. Δέκα χρόνια αργότερα ταξίδεψε στην Αγγλία με μια ομάδα πολιτιστικών παραστάσεων, η οποία χρεοκόπησε, και πολλοί από τους συμμετέχοντες παρέμειναν στη χώρα για εργασία ή γάμο.

Η ίδια επέστρεψε σύντομα στη Rotorua πριν παντρευτεί έναν πλούσιο Άγγλο, τον Richard Staples-Browne, και εγκαταστάθηκε στην Οξφόρδη, όπου γράφτηκε στο πανεπιστήμιο και έγινε φίλη του ανθρωπολόγου TK Penniman. Με προσεκτική καλλιγραφία, αφιέρωσε χρόνια στην καταγραφή γενεαλογίας, ιστοριών, γλώσσας και εθίμων των Αραούα σε χιλιάδες σελίδες, αποτελώντας ένα αξιοσημείωτο έργο για την εποχή, καθώς ήταν ένα λεπτομερές έργο για τους ιθαγενείς, γραμμένο από μια ιθαγενή γυναίκα.

Δυστυχώς, η Papakura πέθανε το 1930, σε ηλικία 56 ετών, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από την παράδοση της διατριβής της. Ο Penniman δημοσίευσε αργότερα τη διατριβή ως βιβλίο με τίτλο The Old Time Māori, που παραμένει σημαντικό για τη διατήρηση της γλώσσας και της παραδοσιακής γνώσης των Μαόρι και έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε νομικές διεκδικήσεις γης.

Η τελετή αναγνώρισης ολοκληρώθηκε με δεξίωση στο μουσείο Pitt Rivers της Οξφόρδης, όπου η αντιπρύτανης Prof. Irene Tracey δήλωσε ότι ήταν τιμή να αναγνωριστεί η Papakura ως επιστήμονας. Η αποστολή της φυλής Te Arawa παρακολούθησε μια εβδομάδα εκδηλώσεων, τελετών και παραστάσεων, ενώ παρουσίασαν και ένα δώρο: ένα δύο μέτρων γλυπτό pou, που είχε φέρει η Papakura στην Αγγλία το 1911 και πρόσφατα αποκαταστάθηκε για να εκτεθεί στο βρετανικό κοινό.

Όπως δήλωσε ο γλύπτης Rob Schuster Rika, η επιστροφή του pou σηματοδοτεί «την επανένωση ενός λαού και τη ζωντάνια του έργου της Mākereti Papakura για να μοιραστεί ο πολιτισμός μας με τον κόσμο».

Με πληροφορίες από Guardian