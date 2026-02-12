Μακελειό στον Καναδά: Οι πρώτες εκτιμήσεις για το άτομο που έκανε την επίθεση - Άλλαξε ο αριθμός των νεκρών

Τα πρώτα συμπεράσματα ως προς το άτομο που έκανε την ένοπλη επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τάμπλερ Ριτζ, έχουν εξάγει οι αρχές του Καναδά.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του Καναδά ανακοίνωσαν ότι συνολικά εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου που επιτέθηκε.

Σύμφωνα με τη Βασιλική Χωροφυλακή του Καναδά, ένα 18χρονο τρανς άτομο χαρακτηρίζεται ως ύποπτο για την επίθεση. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής επίτροπος Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, δέχθηκαν πυροβολισμούς από το άτομο που θεωρείται υπεύθυνο για την επίθεση.

Καναδάς: Αλλαγές στον αριθμό των νεκρών

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι το 18χρονο άτομο φέρεται να σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του.

Ως προς τον αριθμό των θυμάτων, η αστυνομία, αρχικά, έκανε λόγο για εννέα νεκρούς. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ο αριθμός των θυμάτων της επίθεσης ανέρχεται σε οκτώ, καθώς μία γυναίκα που είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο τελικά επέζησε.

Η αστυνομία δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τα κίνητρα της επίθεσης. «Δεν έχουμε ακόμη ιδέα για το κίνητρο. Είναι πολύ νωρίς για εικασίες», τόνισε ο ΜακΝτόναλντ.

Καναδάς: Η αντίδραση του Κάρνεϊ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την επίθεση «πράξη απίστευτης ωμότητας».

«Χθες το πρωί, γονείς στο Τάμπλερ Ριτζ έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να τα αγκαλιάσουν», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος. «Αυτό που συνέβη έχει βυθίσει το έθνος μας σε σοκ και όλους μας στο πένθος».

Η τραγωδία επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο τη συζήτηση για την ένοπλη βία, ακόμη και σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν μακριά από τέτοιου είδους περιστατικά. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ.

Το μακελειό είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα περιστατικά με θύματα στη σύγχρονη ιστορία του Καναδά, με το Reuters να σχολιάζει πως το περιστατικό αυτό «είναι πιο συνηθισμένο στις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες».

Καναδάς: Πώς έγινε η αιματηρή επίθεση

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε σχολείο στην πόλη Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία, δύο ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι που πιστεύεται ότι συνδέεται με το περιστατικό και ένα άλλο άτομο πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο, ανέφερε η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία.

Τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα ενώ έως και 25 άτομα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ανέφερε η αστυνομία.

Το ύποπτο για την επίθεση άτομο βρέθηκε νεκρό μετά από αυτοτραυματισμό, ανέφερε επίσης, η αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι ή περαιτέρω απειλή για τους πολίτες.

Η αστυνομία αναφέρθηκε στο άτομο της επίθεσης ως γυναίκα, «μια ασυνήθιστη εξέλιξη» σχολιάζει το Reuters, καθώς οι δράστες φονικών επιθέσεων με πολλά θύματα στη Βόρεια Αμερική σχεδόν πάντα είναι άνδρες.

Όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για «ενεργό περιστατικό», οι περιγραφές έκαναν λόγο για «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κεν Φλόιντ επιβεβαίωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι το άτομο της περιγραφής, ήταν το ίδιο άτομο που βρέθηκε νεκρό στο σχολείο.

Η αστυνομία δεν ανέφερε πόσα από τα θύματα μπορεί να ήταν ανήλικοι.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters, Guardian