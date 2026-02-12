Μακελειό στον Καναδά: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του ατόμου που άνοιξε πυρ στο σχολείο - Ψάχνουν το κίνητρο

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την ταυτότητα του ατόμου που ευθύνεται για την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο στον Καναδά.

Πρόκειται για 18χρονο τρανς άτομο, με το όνομα Jesse Van Rootselaar, το οποίο βρέθηκε νεκρό στο σημείο από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο. Όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης στο σχολείο της περιοχής Tumbler Ridge, δεν έχουν δοθεί ακόμη απαντήσεις.

«Μπορώ να πω ότι γεννήθηκε ως βιολογικός άνδρας και πριν από περίπου έξι χρόνια άρχισε τη μετάβαση σε γυναίκα», δήλωσε ο Dwayne McDonald, αναπληρωτής επιθεωρητής της Royal Canadian Mounted Police, Έφιππης Βασιλικής Αστυνομίας Καναδά (RCMP).

Σύμφωνα με τον McDonald, οι πρώτοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοντινή κατοικία και στη συνέχεια το άτομο που έκανε την επίθεση, κατευθύνθηκε προς το σχολείο.

Αναφορικά με την ταυτότητα των θυμάτων, το BBC μετέδωσε ότι πρόκειται για μια 39χρονη εκπαιδευτικό, τρεις μαθήτριες- όλες 12 ετών- και δύο μαθητές, ένας 12 και ένας 13 ετών.

Μακελειό στον Καναδά: Νέα στοιχεία

Από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν προκύψει άλλοι ύποπτοι για το μακελειό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια το σπίτι της οικογένειας του ύποπτου ατόμου, με ορισμένες κλήσεις να σχετίζονται με ζητήματα ψυχικής υγείας.

Στο παρελθόν φέρεται να είχε λάβει άδεια οπλοφορίας, η οποία όμως είχε λήξει, σύμφωνα με τον McDonald. Οι αρχές σημείωσαν επίσης ότι το άτομο που έκανε την επίθεση, είχε εγκαταλείψει το γυμνάσιο Tumbler Ridge Secondary School πριν από τέσσερα χρόνια.

Την Τρίτη, περίπου στις 13:30 τοπική ώρα, η αστυνομία έλαβε κλήση για ένοπλο περιστατικό στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά και άκουσαν πυροβολισμούς, ανέφερε ο McDonald κατά την επίσημη ενημέρωση.

Μέσα σε λίγα λεπτά εντόπισαν τον σκοπευτή, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός έπειτα από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό, σύμφωνα με τις αρχές. Στο σημείο βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν θύματα σε όλο το σχολικό συγκρότημα. Δύο από τα θύματα μεταφέρθηκαν με αεροπορικό ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου και παραμένουν νοσηλευόμενα.

Το Tumbler Ridge αριθμεί περίπου 2.400 κατοίκους και το γυμνάσιό του έχει 160 μαθητές στις τάξεις 7 έως 12.

Όπως σημείωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, οι μαθητές και οι καθηγητές «έγιναν μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου βαρβαρότητας» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, επισημαίνοντας ότι ορισμένα θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο «παλεύοντας για τη ζωή τους».

Με πληροφορίες από BBC, Reuters, Guardian