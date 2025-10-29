Γάζα: Πάνω από 90 νεκροί, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά - Το Ισραήλ βομβάρδισε με εντολή Νετανιάχου

Οι ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 90 άτομα, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους νοσοκομείων την Τετάρτη, σε αυτό που πιθανώς αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση για την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα από την έναρξη της ισχύος της νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον στρατό να πραγματοποιήσει «ισχυρές επιθέσεις» στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας. Η Χαμάς απάντησε ότι θα καθυστερήσει την παράδοση της σορού ενός άλλου ομήρου.

Το νοσοκομείο Aqsa στην κεντρική πόλη Deir al-Balah ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 σοροί, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και έξι παιδιά, έφτασαν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από δύο ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή. Στο νότιο τμήμα της Γάζας, το νοσοκομείο Nasser στο Khan Younis δήλωσε ότι δέχτηκε 20 πτώματα μετά από πέντε ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή, εκ των οποίων 13 ήταν παιδιά και δύο γυναίκες.

Σε άλλο σημείο στο κέντρο της Γάζας, το νοσοκομείο Al-Awda δήλωσε ότι δέχτηκε 30 πτώματα, εκ των οποίων 14 ήταν παιδιά.

Η εντολή του Νετανιάχου να ξεκινήσουν οι επιδρομές ήρθε μετά την ανακοίνωση ενός Ισραηλινού αξιωματούχου ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν πυρά στο νότιο τμήμα της Γάζας και μετά την παράδοση από τη Χαμάς, τη Δευτέρα, τμημάτων πτωμάτων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν τα απομεινάρια ενός ομήρου που είχε ανακτηθεί νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν αρχικά να υποβαθμίσουν την έξαρση της βίας, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο JD Vance να δηλώνει ότι αναμένει οι «συμπλοκές» να υποχωρήσουν γρήγορα.