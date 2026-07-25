Μαίνονται οι φωτιές στην Ευρώπη: Επλήγησαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανία - Μαζικές εκκενώσεις στo Μπορντό

Η καταστροφική επέλαση των φωτιών σε Ισπανία και Γαλλία προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι φλόγες δεν απειλούν μόνο κατοικημένες περιοχές αλλά και κρίσιμες επιστημονικές υποδομές.

Από τις φωτιές δεν γλίτωσε και το Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), το κέντρο της NASA κοντά στη Μαδρίτη που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς επικοινωνίας με διαστημικές αποστολές.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα, το οποίο είχε εκκενωθεί εγκαίρως για λόγους ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι αρχές της NASA διευκρίνισαν ότι η έκταση των ζημιών θα εκτιμηθεί μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

Το MDSCC αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς σταθμούς του Deep Space Network (DSN), του παγκόσμιου δικτύου που διατηρεί συνεχή επικοινωνία με διαστημόπλοια τα οποία εξερευνούν το βαθύ Διάστημα. Οι άλλοι δύο σταθμοί βρίσκονται στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Χάρη στη γεωγραφική τους κατανομή, τουλάχιστον ένας από τους τρεις σταθμούς μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί με διαστημικές αποστολές καθώς περιστρέφεται η Γη.

WATCH: Wildfires leave NASA's Robledo de Chavela station near Madrid, Spain, in a critical situation, NASA says. pic.twitter.com/pn5FU7t2M2 — Scope Report (@ScopeReport_) July 25, 2026

Emergency crews in Spain are fighting to shield NASA’s Madrid Deep Space Communications Complex from wildfires.

Robledo de Chavela is 1 of only 3 sites in NASA’s Deep Space Network that provides 24/7 global coverage for spacecraft & tool the 1st image of earth from the apollo 11 pic.twitter.com/VCT43y6bxp — Dr Maggie Lieu (@Space_Mog) July 24, 2026

Φωτιές στην Ευρώπη: Εντολή για εκκενώσεις στο Μπορντό

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη νοτιοδυτική Γαλλία επιδεινώνεται συνεχώς. Η μεγάλη φωτιά που καίει από την Τετάρτη στη Ζιρόντ κατευθύνθηκε προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν μαζικές προληπτικές εκκενώσεις. Επτά δήμοι απομακρύνθηκαν πλήρως ή μερικώς, ενώ συνολικά περίπου 110.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Η φωτιά έχει ήδη αποτεφρώσει περίπου 190.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει ζημιές σε περίπου 100 κτίρια, με τις γαλλικές αρχές να χαρακτηρίζουν την κατάσταση πρωτοφανή. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ έκανε λόγο για μια «αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά» χωρίς προηγούμενο, η οποία εξαπλώνεται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να ενισχύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης οι αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 63.000 ανθρώπους, ενώ εκκενώθηκε και μεγάλο κάμπινγκ στο Ελ Εσκοριάλ, όπου βρίσκονταν περίπου 5.000 παραθεριστές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε πολλά μέτωπα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και διατηρούν την Ευρώπη σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.