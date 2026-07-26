Μαίνονται οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: «Χειρότερες οι συνθήκες» τις επόμενες ώρες

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι ανεξέλεγκτες δασικές φωτιές συνεχίζουν να κατακαίνε τεράστιες εκτάσεις, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρχές και στις δύο χώρες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στην Ισπανία, οι αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκκένωση ακόμη οκτώ δήμων στην επαρχία του Τολέδο, δυτικά της Μαδρίτης. Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα χαρακτήρισε την κατάσταση «περίπλοκη», παραδεχόμενος ότι οι προοπτικές είναι χειρότερες σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες ενισχύουν διαρκώς τα πύρινα μέτωπα, τα οποία έχουν ήδη καταστρέψει περίπου 250.000 στρέμματα στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν μάσκες στις περιοχές όπου ο καπνός και η στάχτη έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης στην ιστορία της. Περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια ή τα τουριστικά καταλύματά τους, κυρίως στις περιοχές της Ζιρόντ και των Λαντ, κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εξέδωσαν νέες εντολές απομάκρυνσης για περίπου 8.000 κατοίκους, καθώς η φωτιά αναζωπυρώθηκε και κινείται απρόβλεπτα λόγω των στροβιλισμών του ανέμου.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα στηρίξει όλες τις πληγείσες περιοχές, ενώ εξήρε την αλληλεγγύη που δείχνουν οι Γάλλοι απέναντι στους πυρόπληκτους. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 1.500 στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να συνδράμουν στις εκκενώσεις, στην προστασία των εγκαταλελειμμένων κατοικιών και στις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας.

Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Έκκληση για βοήθεια

Σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις παίζει και το μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο πραγματοποίησε για πρώτη φορά επιχειρησιακή ρίψη επιβραδυντικού υλικού. Το αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει έως και 20.000 λίτρα νερού ή επιβραδυντικού, ποσότητα αντίστοιχη με εκείνη τριών αεροσκαφών Canadair, αποτελώντας ένα νέο ισχυρό «όπλο» απέναντι στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Συνολικά, οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων, ενώ έχουν καταστρέψει περισσότερα από 650.000 στρέμματα γης.

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ακόμη και τη συνένωση των νεφών καπνού από τις φωτιές της Μαδρίτης και του Μπορντό, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που πλήττει τη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών έχουν ζητήσει ευρωπαϊκή συνδρομή, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τις επόμενες ώρες.

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