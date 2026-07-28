Μαίνονται οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Μάχη με τον χρόνο πριν αλλάξει ο άνεμος

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ισπανία, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη των τεράστιων δασικών φωτιών που κατακαίνε περιοχές κοντά στη Μαδρίτη.

Οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα πριν από την αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις φλόγες και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης, Φραν Μαρτίν Αγκίρε, εξήγησε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το μικρό χρονικό παράθυρο μέχρι το μεσημέρι, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε και ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «απολύτως καθοριστική», εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα μέτωπα θα τεθούν υπό έλεγχο πριν από την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που αναμένεται από την Τετάρτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μέτωπο της Δυτικής Σιέρα, το οποίο βρίσκεται κοντά στη γιγαντιαία πυρκαγιά της Άβιλα στην περιφέρεια Καστίλη-Λεόν. Οι δύο φωτιές απειλούν να ενωθούν, δημιουργώντας ένα ακόμη μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες έχουν ήδη καταστρέψει περίπου 750.000 στρέμματα γης.

Παρά τη σχετική επιβράδυνση της εξάπλωσης των φλογών κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι τρία ενεργά μέτωπα παραμένουν ανεξέλεγκτα. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια, καθώς κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά αρχίζουν σταδιακά να επιστρέφουν στις εστίες τους.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνέδεσε τις πρωτοφανείς πυρκαγιές με την κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι η χώρα βιώνει πλέον μια νέα πραγματικότητα. Όπως ανέφερε, περισσότερα από 1.700.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή του έτους, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές. Μόνο στην περιοχή της Βαλένθια έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και πάνω από 70.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.

Φωτιές στη Γαλλία: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη Γαλλία. Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από τις 22 Ιουλίου κοντά στο Μπορντό εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σταθερή, αν και οι αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Η Meteo-France προειδοποιεί για νέο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ξηροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αν και ανακοίνωσε πως το μεγάλο μέτωπο στη Λαντ έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Παράλληλα, περίπου 15.000 άνθρωποι επέστρεψαν στα σπίτια και τα κάμπινγκ τους, ενώ περισσότεροι από 1.000 εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε προσωρινές δομές στο Μπορντό. Από την αρχή του έτους, οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν κατακάψει περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα, καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ.