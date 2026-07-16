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Mailson Araujo Santos: Νεκρός o 35χρονος influencer του bodybuilding

Ο Araujo Santos ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην κοινότητα του bodybuilding και προετοιμαζόταν για ένα πρωτάθλημα που θα διεξαγόταν στις 15 Ιουλίου

The LiFO team
The LiFO team
MAILSON ARAUJO SANTOS ΘΑΝΑΤΟΣ BODYBUILDER INFLUENCER Facebook Twitter
Φωτ: Mailson Araujo Santos / Instagram
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Ο influencer bodybuilder Mailson Araujo Santos από τη Βραζιλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών, στις 13 Ιουλίου, στο σπίτι του αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο δημιουργός περιεχομένου είχε περισσότερους από 32.000 ακολούθους στο Instagram, όπου δημοσίευε φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με το bodybuilding, καθώς και συμβουλες γυμναστικής.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στην πλατφόρμα, παρείχε επίσης εξατομικευμένες αθλητικές συμβουλές στους ακόλουθους του.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο g1, ο Santos ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινότητα του bodybuilding και προετοιμαζόταν για ένα πρωτάθλημα που θα διεξαγόταν στις 15 Ιουλίου. Παράλληλα, ήταν τραγουδιστής και έψαλλε σε τοπική ευαγγελική εκκλησία.

Όπως αναφέρει το g1, η μητέρα του, η οποία εργάζεται ως βοηθός νοσηλευτή, προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες όταν ο Santos υπέστη επείγον ιατρικό περιστατικό στο σπίτι του, στην πόλη Αλαγκοΐνιας της Βραζιλίας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρο, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου του.

Mailson Araujo Santos: Η τελευταία ανάρτηση του influencer στο Instagram, λίγες ώρες πριν πεθάνει

Ο Santos έκανε την τελευταία του ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του. Η δημοσίευση περιλάμβανε μία σειρά από φωτογραφίες από το γυμναστήριο, ενώ στη λεζάντα είχε επισημάνει την εταιρεία αθλητικών ειδών Metamorfose Brasil.

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του, οι θαυμαστές του κατέκλυσαν την ανάρτηση με συγκινητικά μηνύματα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, πολεμιστή», έγραψε ένας χρήστης, «Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδελφέ. Σ' αγαπώ. Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά», έγραψε ένας ακόμη. «Ήσουν γίγαντας, αδελφέ. Είθε ο Θεός να σε δεχτεί στην αγκαλιά του», ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια.

Με πληροφορίες από People

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