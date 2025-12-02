Μάικλ Τζάκσον: Η αδελφή του Λατόγια, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές της με τη νέα εμφάνισή της

Οι θαυμαστές της αδελφής του Μάικλ Τζάκσον, Λατόγια, εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους για την κατάσταση της υγείας της, μετά την πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram.

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, ανήρτησε ένα κολάζ φωτογραφιών όπου εκατοντάδες ακόλουθοί της παρατήρησαν και σχολίασαν την ανησυχητικά, όπως αναφέρουν, λεπτή σιλουέτα της σε αυτές.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης η Λατόγια έγραψε «Καλή Δευτέρα, παιδιά! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα! Μείνετε ασφαλείς, υγιείς και σας στέλνω πολλή αγάπη!», με την ανάρτηση να κατακλύζεται σταδιακά από σχόλια.

Ωστόσο, παρότι πολλοί σχολίασαν αρνητικά το βάρος της, άλλοι την υπερασπίστηκαν, επισημαίνοντας ότι είναι εκ γενετής «μικροκαμωμένη».

«Ήταν πάντα μικροκαμωμένη και είναι φυσιολογικό να χάνεις μυϊκή μάζα καθώς μεγαλώνεις», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας δεύτερος συμπλήρωσε «τα αστεία που κάνετε είναι πραγματικά περιττά και αγενή. Δεν θα είχατε την ίδια συμπεριφορά από κοντά. Μεγαλώστε».

«Παρακαλώ να μην είστε άδικοι. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει κάποια θέματα υγείας», σημείωσε ένας τρίτος.

Σημειώνεται ότι η ίδια τον προηγούμενο μήνα, αποκάλυψε ότι χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, για λόγο που ωστόσο δεν ανέφερε. «Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι ξανά στον γιατρό, οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά με μένα και τα αποτελέσματα να είναι θετικά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχει αποκαλύψει αν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Με πληροφορίες από Page Six