Μάικλ Ντάγκλας για Ρομπ Ράινερ: «Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά»

Ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρθηκε στον Ρομπ Ράινερ, που δολοφονήθηκε μαζί με τη σύζυγό του, με τις αρχές να στρέφονται απευθείας στον γιο τους, Νικ.

Ο Ντάγκλας ανέφερε, ότι οι δυο τους είχαν συζητήσεις σχετικά με τις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών τους, που αντιμετώπιζαν προβλήματα σχετικά με ναρκωτικά.

Στο ειδικό αφιέρωμα του CBS News «Rob Reiner: Scenes from a Life» που προβλήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ο 81χρονος Ντάγκλας θυμήθηκε τι συζητούσαν με τον Ράινερ.

«Με αυτή την τρομερή τραγωδία, συνειδητοποιούμε πόση πίεση αντιμετώπιζε στην προσωπική του ζωή με τον γιο του», είπε ο Ντάγκλας. «Είχα και εγώ έναν γιο που είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ήρεμη ζωή. Αλλά μιλήσαμε πολύ για αυτό: Τι μπορείς να κάνεις ως γονιός, τι δεν μπορείς να κάνεις».

«Γνωρίζοντας όλα αυτά που συνέβαιναν πίσω από τα παρασκήνια, ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έδινε τον καλύτερό του εαυτό», πρόσθεσε ο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες που σκηνοθέτησε ο Ράινερ «Ο Αμερικανός Πρόεδρος» (1995) και «And So It Goes» (2014).

Μάικλ Ντάγκλας: Όταν μίλησε ανοικτά για τον εθισμό του γιου του Κάμερον

Ο Ντάγκλας και ο γιος του Κάμερον, που σήμερα είναι 47 ετών, έχουν μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του Κάμερον με τον εθισμό. Το 2019, ο Ντάγκλας δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE: «Υπήρχαν στιγμές που η ελπίδα μειωνόταν... [και] νόμιζα ότι θα τον χάσω».

Τον Μάιο του 2023, ο Κάμερον είπε στο PEOPLE ότι έμαθε από τον τρόπο ανατροφής του πατέρα του να «δίνει το παράδειγμα» και να «είναι απλά εκεί» για το παιδί του.

«Νομίζω ότι όταν κάποιος πραγματικά αγωνίζεται, είναι ζωτικής σημασίας να έχει αγάπη και υποστήριξη», είπε ο Κάμερον τότε. «Γιατί τουλάχιστον για μένα, υπάρχουν κάποια κομμάτια της ζωής μου που ήταν τόσο σκοτεινά που ίσως άρχιζα να χάνω την ελπίδα για τον εαυτό μου. Τότε, το να έχω την αγάπη και την υποστήριξη των ανθρώπων που αγαπάω και σέβομαι, ήταν απλά ζωτικής σημασίας για μένα».

Με πληροφορίες από People