Μάικλ Μπερν: Πέθανε ο ηθοποιός των «Indiana Jones» και «Harry Potter»

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Μάικλ Μπερν, ο Βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από ρόλους στις σειρές ταινιών «Indiana Jones» και «Harry Potter».

Ο Μπερν πέθανε στις 20 Ιουνίου. Η αιτία και ο τόπος θανάτου δεν έχουν ανακοινωθεί, ενώ σύμφωνα με τον Guardian προς το τέλος της ζωής του τον φρόντιζε η πρώην σύζυγός του, Κάρολ Νίμονς.

Από τους πιο γνωστούς ρόλους του ήταν ο ναζί αξιωματικός Ερνστ Φόγκελ στο «Indiana Jones and the Last Crusade» του 1989, ο οποίος σκοτώνεται στη σκηνή με το τανκ. Το 1995 εμφανίστηκε στο «Braveheart» του Μελ Γκίμπσον, στον ρόλο του στρατιώτη που επιτίθεται στη σύζυγο του Γουίλιαμ Γουάλας.

Το 2010 συμμετείχε και στο «Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1», όπου υποδύθηκε τον ηλικιωμένο Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ, τον μάγο που προδίδει τον παλιό του φίλο, Άλμπους Ντάμπλντορ.

Η καριέρα του στον κινηματογράφο είχε αρχίσει το 1963, με μικρούς ρόλους στα «The Scarlet Blade» και «The Silent Playground». Έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στο National Theatre, όπου εμφανίστηκε σε πολλές παραγωγές επί σειρά ετών.

Ο πρώτος μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος του ήρθε το 1972, όταν υποδύθηκε τον Έντουαρντ Σέιμουρ, 1ο δούκα του Σόμερσετ, στο ιστορικό δράμα «Henry VIII and His Six Wives».

Στη δεκαετία του 1970 ο Μπερν εμφανίστηκε συχνά σε ρόλους στρατιωτικών και αξιωματικών. Στο «The Eagle Has Landed» του 1976, με τον Μάικλ Κέιν, έπαιξε τον υπαξιωματικό Καρλ Χόφερ, ενώ έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στην πολεμική ταινία «A Bridge Too Far» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο, ως αντισυνταγματάρχης Τζάιλς Βαντελέρ.

Ακολούθησαν το «Force 10 from Navarone», όπου υποδύθηκε τον ταγματάρχη Σρέντερ, και η τηλεοπτική σειρά «Secret Army», στην οποία έπαιξε τον Πολ Βερκόρ, κομμουνιστή ηγέτη της Αντίστασης.

Στα επόμενα χρόνια συνέχισε να περνά από μεγάλες παραγωγές του βρετανικού και αμερικανικού κινηματογράφου. Στο φιλμ του Τζέιμς Μποντ «Tomorrow Never Dies» του 1997 είχε τον ρόλο του ναυάρχου που διοικούσε το HMS Bedford, ενώ στο «Apt Pupil» του 1998 εμφανίστηκε ως επιζών στρατοπέδου συγκέντρωσης, σε μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν.

Το 2002 συμμετείχε και στο «Gangs of New York» του Μάρτιν Σκορσέζε, όπου υποδύθηκε τον εκδότη Χόρας Γκρίλι.

Παράλληλα, είχε μακρά διαδρομή στην τηλεόραση. Εμφανίστηκε σε σειρές όπως «Smiley’s People», όπου έπαιξε τον Πίτερ Γκίλαμ, χαρακτήρα του Τζον λε Καρέ, καθώς και στα «Sharpe», «Hornblower», «Midsomer Murders» και «Casualty».

Από το 2008 έως το 2010 συμμετείχε στη βρετανική σαπουνόπερα «Coronation Street», στον ρόλο του Τεντ Πέιτζ, πρώην συντρόφου της Όντρεϊ Ρόμπερτς.

Ο Μπερν αφήνει πίσω του την Κάρολ Νίμονς, τις κόρες του, Τάρα και Μπράιονι, και τα εγγόνια του, Τομ, Κλόι και Τζάσμιν.

Με πληροφορίες από The Independent

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