Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone στη Λετονία - «Εισήλθε από τη Ρωσία»

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετονίας, κατέρριψαν σήμερα μαχητικά αεροσκάφη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ).

Ο στρατός της Λετονίας, σε νεότερη ενημέρωσή του, ανακοίνωσε πως το drone φέρεται να εισήλθε από τη Ρωσία, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο της χώρας.

Η προέλευση του drone δεν έγινε άμεσα γνωστή.

NATO jets shot down a drone that flew into Latvia’s airspace, the country's defense ministry says https://t.co/IkkJ5zbZse — Bloomberg (@business) June 8, 2026

Λετονία: Ο παράγοντας Ουκρανία

Αξίζει να ειπωθεί πως η Ουκρανία εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της με drones μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και σε περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας, όπου αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν παρεκκλίνει της πορείας τους και έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας.

«Συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν με επιτυχία ένα drone που πετούσε στον λετονικό εναέριο χώρο!», ανέφερε ο στρατός της Λετονίας σε ανάρτηση στο Χ.

Οι αρχές της χώρας είχαν νωρίτερα σήμερα προειδοποιήσει τους πολίτες στις ανατολικές περιοχές της Λετονίας να προστατευτούν σε κλειστούς χώρους λόγω της απειλής. Η προειδοποίηση ήρθη όταν καταρρίφθηκε το drone, δήλωσε ο στρατός.

Στρατιωτικά drones που παρεκκλίνουν της πορείας τους και εισέρχονται στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών της Ρωσίας εντείνουν τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαπλώνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Bloomberg