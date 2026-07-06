Μαχητικά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου αναχαίτισαν ρωσικό: Πετούσε «αδικαιολόγητα κοντά» σε αεροπλανοφόρο

Μαχητικά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου αναχαίτισαν ένα ρωσικό αεροσκάφος, αφού «πλησίασε επανειλημμένα» μια ομάδα αεροπλανοφόρων στη Νορβηγική Θάλασσα, όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας (MoD).

Το ρωσικό αεροσκάφος τύπου «Bear-F» πέρασε σε χαμηλό υψόμετρο και πέταξε «αδικαιολόγητα κοντά» στο αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έριξε 10 πλωτούς ηχοσημαντήρες ανθυποβρυχιακού πολέμου (sonobuoys) στη θάλασσα, πρόσθεσε το MoD.

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Το υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τη δραστηριότητα της Μόσχας στη Νορβηγική Θάλασσα «επικίνδυνη και αντιεπαγγελματική».

Όπως σημειώνουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται αυτή τη στιγμή αναπτυγμένη στα ανοικτά της Ισλανδίας υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, με 1.500 Βρετανούς στρατιωτικούς επί του σκάφους.

Οι βρετανικές δυνάμεις προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το ρωσικό αεροσκάφος, εκείνο δεν ανταποκρίθηκε

Η ομάδα αποτελείται από το HMS Prince of Wales, το αντιτορπιλικό τύπου 45 HMS Duncan, μαχητικά F-35, ελικόπτερα Merlin και Wildcat, και υποστηρίζεται από το RFA Tidespring, ένα δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού.

Οι συσκευές παρακολούθησης, οι οποίες πιστεύεται ότι προήλθαν από το αεροσκάφος Bear-F, επιπλέουν στο νερό και χρησιμοποιούν σόναρ για την ανίχνευση υποβρυχίων και άλλων σκαφών.

Οι βρετανικές δυνάμεις -σύμφωνα με το BBC- προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το ρωσικό αεροσκάφος στις διεθνείς συχνότητες, αλλά εκείνο δεν ανταποκρίθηκε.

Στη συνέχεια, δύο μαχητικά F-35 απογειώθηκαν από το «Prince of Wales» για να συνοδεύσουν το Bear-F μακριά από την Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων.

Με πληροφορίες από BBC