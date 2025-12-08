«Μάγος των αποδράσεων»: Δραπέτευσε για τέταρτη φορά από φυλακή στο Μιλάνο

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό σε όλη την Ιταλία, μετά την απόδραση ενός διαβόητου κρατουμένου από την πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των φυλακών Opera στο Μιλάνο, σε ένα περιστατικό που αποτελεί την τέταρτη επιτυχημένη απόδρασή του από σωφρονιστικά καταστήματα στην Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Πρόκειται για τον 41χρονο Ταουλάντ Τόμα, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για ληστείες και άλλα αδικήματα, με ορίζοντα αποφυλάκισης τον Οκτώβριο του 2048.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ο Τόμα κατάφερε να κόψει με πριόνι τα σιδερένια κάγκελα του κελιού του κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε δεμένα σεντόνια για να κατέβει από το παράθυρο. Εκμεταλλεύτηκε το σκοτάδι αλλά και την αλλαγή βάρδιας των σωφρονιστικών υπαλλήλων, πριν σκαρφαλώσει τον περιμετρικό τοίχο των φυλακών, ύψους περίπου έξι μέτρων, και εξαφανιστεί.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει πανεθνική επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με περιπολίες, μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες και ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα, καθώς υπάρχει φόβος ότι ο δραπέτης θα προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

Το Ιστορικό αποδράσεων

Ο Τόμα έχει μακρά ιστορία αποδράσεων. Η πρώτη καταγράφηκε το 2009 από τις φυλακές του Τέρνι. Η πιο γνωστή, ωστόσο, σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, όταν μαζί με τον συγκρατούμενό του Βαμέντιν Φροκάι δραπέτευσαν από την πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των φυλακών της Πάρμα.

Ο Φροκάι, που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, σκοτώθηκε το 2015 από κοσμηματοπώλη κατά τη διάρκεια διάρρηξης σε οικία. Μετά την απόδραση του 2013, η ιταλική αστυνομία αναζητούσε τον Τόμα επί 40 ημέρες, προτού διαπιστωθεί ότι είχε στο μεταξύ συλληφθεί στο Βέλγιο και κρατείτο στη Λιέγη, εν αναμονή της έκδοσής του στην Ιταλία. Μερικούς μήνες αργότερα, κατάφερε να αποδράσει και από τη βελγική κράτηση.

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν τώρα εκτενές υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των φυλακών Opera, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ο Τόμα είχε βοήθεια είτε από συνεργούς εντός της φυλακής είτε από πρόσωπα εκτός αυτής.

Υπερπληρότητα και ελλείψεις προσωπικού

Η νέα απόδραση αναδεικνύει, σύμφωνα με ειδικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, τα δομικά προβλήματα του ιταλικού σωφρονιστικού συστήματος, όπου ο υπερπληθυσμός των φυλακών και η υποστελέχωση καθιστούν όλο και δυσκολότερη τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης Antigone, το 2025 οι ιταλικές φυλακές λειτουργούσαν με πληρότητα περίπου 133%, φιλοξενώντας περισσότερους από 62.000 κρατουμένους σε εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για περίπου 51.000. Παράλληλα, ο αριθμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων δεν ξεπερνά τις 46.000, την ώρα που, σύμφωνα με τα συνδικάτα, απαιτούνται τουλάχιστον 20.000 περισσότεροι για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

Ειδικότερα, στις φυλακές Opera, όπου σημειώθηκε η απόδραση, κρατούνταν 1.338 άτομα σε 918 διαθέσιμες θέσεις, ποσοστό υπερπληρότητας 153%. Τη διαχείριση του ιδρύματος είχαν αναλάβει 533 σωφρονιστικοί υπάλληλοι, όταν, όπως υπολογίζει η ένωση UILPA των σωφρονιστικών, απαιτούνται τουλάχιστον 811.

Ο γενικός γραμματέας της UILPA, Τζενναρίνο ντε Φάτσιο, χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα ακόμη επεισόδιο που, σε συνδυασμό με το δράμα που βιώνεται καθημερινά στις φυλακές, πιστοποιεί την αποτυχία των σωφρονιστικών πολιτικών που ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια». Προσέθεσε ότι η υφιστάμενη κατάσταση «παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων» και υποβάλλει «το προσωπικό των φυλακών σε εξαιρετικά σκληρή δοκιμασία».

