Μάγχη: Ρωσική φρεγάτα φέρεται να έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε βρετανικό γιοτ

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιοτ με βρετανική σημαία στη Μάγχη.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Press Association, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ, σε διεθνή ύδατα μεταξύ της νότιας Αγγλίας και των ακτών της Νορμανδίας.

Βρετανικές αρχές φέρονται να ενημερώθηκαν από το πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε προειδοποιητικές βολές σε απόσταση περίπου 500 γιάρδων από το σκάφος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

«Διερευνούμε τις πληροφορίες για περιστατικό στη Μάγχη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η υπόθεση παραμένει ασαφής, καθώς δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τη ρωσική πλευρά, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί πρόσθετα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να σημειώθηκαν οι βολές.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από επιχείρηση των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μάγχη με στόχο δεξαμενόπλοιο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικές πηγές που επικαλείται το Press Association, οι αρχές δεν θεωρούν προς το παρόν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά.