Μάγχη: Περισσότεροι από 150 μετανάστες διασώθηκαν μετά από φωτιά σε λέμβο

Περισσότεροι από 150 μετανάστες διασώθηκαν όταν η λέμβος με την οποία επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Η λέμβος κατευθυνόταν προς το Ηνωμένο Βασίλειο όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη μηχανή της, όπως ανακοίνωσε η Ναυτική Νομαρχία της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 157 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Μπουλόν-σιρ-Μερ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του θα είναι «αμείλικτη» στις προσπάθειες περιορισμού των αφίξεων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη.

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι η λέμβος απέπλευσε από τις γαλλικές ακτές το βράδυ της Δευτέρας.

A so-called “mega dinghy” reportedly carrying around 160 migrants caught fire in the English Channel this morning after its engine burst into flames.



French rescue teams, the UK Coastguard and the RNLI responded to the emergency, with the vessel still in French waters.



The… https://t.co/lcAk3rS2Om pic.twitter.com/wQsxvr1dAs — Kiera Diss (@KieraDiss) August 4, 2026

Μάγχη: Οι μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη αρνούνται τη βοήθεια των γαλλικών υπηρεσιών

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, «πέντε άτομα που επέβαιναν στο σκάφος χρειάστηκε να διασωθούν, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αρνήθηκαν τη βοήθεια που τους προσέφεραν τα γαλλικά περιπολικά σκάφη», ανέφερε η Ναυτική Νομαρχία.

«Αποφασισμένοι να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη αρνούνται τη βοήθεια των γαλλικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την αποδέχονται μόνο σε περιπτώσεις ακραίας ανάγκης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι γαλλικές αρχές εξήγησαν ότι, λόγω της «δομικής ευθραυστότητας» των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση της Μάγχης, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω επέμβαση εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη μηχανή και η «δομική ακεραιότητα του σκάφους επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα».

Μάγχη: Οι διασωθέντες μεταφέρονται στη Μπουλόν-σιρ-Μερ για την παροχή ιατρικής φροντίδας

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν σκάφη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων η σωστική λέμβος του RNLI από το Ίστμπουρν, καθώς και τα σκάφη της Βρετανικής Συνοριοφυλακής BSC Contender και BSC Courageous.

Δύο γαλλικά σκάφη διέσωσαν 103 μετανάστες, ενώ τα βρετανικά σκάφη περισυνέλεξαν άλλους 54.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται στη Μπουλόν-σιρ-Μερ για την παροχή ιατρικής φροντίδας και αναμενόταν να φτάσουν στο λιμάνι στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας) την Τρίτη.

Νωρίτερα, η Βρετανική Ακτοφυλακή είχε ανακοινώσει: «Ένα σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίς σήμερα το πρωί ενώ βρισκόταν στη γαλλική περιοχή έρευνας και διάσωσης. Βρετανικά σκάφη και μία σωστική λέμβος συνδράμουν στην επιχείρηση».

Με πληροφορίες από BBC