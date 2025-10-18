Μαδούρο υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Βενεζουέλα

Η ένταση στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αυξάνεται επικίνδυνα, καθώς η στρατιωτική κινητοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική μετατρέπεται από «επιχείρηση κατά των ναρκωτικών» σε μια στρατηγική υψηλής πίεσης με στόχο τον Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με πηγές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει πλέον απλώς την πάταξη της διακίνησης, αλλά την απομάκρυνση του προέδρου και των στενών του συνεργατών — ειρηνικά, αν γίνεται, ή με τη χρήση στοχευμένης στρατιωτικής δύναμης αν χρειαστεί.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή εδώ και τρεις δεκαετίες. Πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και ειδικές δυνάμεις έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία, ενώ αναλυτές μιλούν για ένα «ψυχολογικό πόλεμο» που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Οι εικόνες των αμερικανικών βομβαρδιστικών Β-52 και των ελικοπτέρων Black Hawk να περιπολούν κοντά στις βενεζουελανές ακτές έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία στην κυβέρνηση του Μαδούρο.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο στόχος είναι η «προστασία της αμερικανικής ασφάλειας» και η πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Όμως, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συζητήσεις, η στρατηγική του Τραμπ στοχεύει σε κάτι ευρύτερο: την κατάρρευση του καθεστώτος Μαδούρο και τη δημιουργία νέου πολιτικού πλαισίου στη Βενεζουέλα.

Η αντιπολίτευση βλέπει τη συγκυρία ως ιστορική ευκαιρία. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης και εμβληματική μορφή του κινήματος κατά του Τσαβισμού, φέρεται να ετοιμάζεται για μια μεταβατική περίοδο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εκλογές. «Η στιγμή πλησιάζει», λένε συνεργάτες της. «Ο λαός θέλει αλλαγή και ο κόσμος είναι έτοιμος να τη στηρίξει.»

Παράλληλα, το καθεστώς του Μαδούρο δείχνει σημάδια έντονης νευρικότητας. Ανώτατοι αξιωματούχοι αλλάζουν συνεχώς κινητά τηλέφωνα και τόπους διαμονής, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για αντικατάσταση των Κουβανών σωματοφυλάκων με νέες ομάδες ασφαλείας από την Αβάνα. Στον στρατό επικρατεί «κυνήγι μαγισσών» για πιθανές διαρροές και προδοσίες, καθώς η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανώτερων στελεχών έχει διαρραγεί.

Η μάχη για τα πλούτη της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα για τις ΗΠΑ. Διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά και πλούσια κοιτάσματα χρυσού, διαμαντιών, καθώς και στρατηγικά ορυκτά για τη βιομηχανία τεχνολογίας. Για πολλούς αναλυτές, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να «ξεκλειδώσει» αυτά τα αποθέματα μέσω μιας αλλαγής καθεστώτος που θα ανοίξει την πόρτα σε αμερικανικές επενδύσεις.

Κάποιοι ωστόσο προειδοποιούν ότι μια βίαιη ανατροπή μπορεί να βυθίσει τη χώρα στο χάος, όπως συνέβη στη Λιβύη και το Ιράκ. «Αν οι ΗΠΑ υπερβούν τα όρια, υπάρχει ο κίνδυνος εμφυλίου ή ενός ακόμη πιο σκληρού καθεστώτος», προειδοποιεί επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο Καράκας. Αντίθετα, η αντιπολίτευση απαντά ότι η Βενεζουέλα είναι κοινωνικά ενωμένη και έτοιμη για ειρηνική μετάβαση.

Όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Ο Τραμπ δεν έχει θέσει συγκεκριμένο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για «οποιαδήποτε μορφή νίκης» στη Βενεζουέλα. Και, όπως παραδέχονται πρώην συνεργάτες του, «ο Τραμπ λατρεύει το θέαμα — και τις εκρήξεις».

Με πληροφορίες από Financial Times