Μαδούρο: Θα εμφανιστεί ξανά σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την υπόθεση «ναρκο-τρομοκρατίας»

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, στο πλαίσιο της υπόθεσης «ναρκο-τρομοκρατίας», μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στις αρχές του έτους.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν στις 3 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Καράκας και έχουν δηλώσει αθώοι για όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο φέρεται να ηγήθηκε για χρόνια ενός διεφθαρμένου μηχανισμού εξουσίας που αξιοποιούσε το κράτος για την προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων, όπως το εμπόριο ναρκωτικών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες θύματα, ενώ νομικοί κύκλοι θέτουν ζητήματα νομιμότητας των ενεργειών αυτών.





Διαμάχη για τη νομική υπεράσπιση του Μαδούρο

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από τη διαμάχη γύρω από τη χρηματοδότηση της υπεράσπισής του. Οι δικηγόροι του Μαδούρο υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα έξοδα, στερώντας του το δικαίωμα επιλογής συνηγόρου.

Αν και αρχικά δόθηκε σχετική άδεια από τις αμερικανικές αρχές, αυτή ανακλήθηκε λίγες ώρες αργότερα, με την αρμόδια υπηρεσία να κάνει λόγο για «διοικητικό λάθος».

Οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ απορρίπτουν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης και αντιτίθενται στο αίτημα για απόρριψη της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο να επιτραπεί σε μια χώρα υπό κυρώσεις να χρηματοδοτεί τη νομική υπεράσπιση κατηγορουμένου.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εγείρει σοβαρά νομικά και πολιτικά ζητήματα, με πιθανές διεθνείς προεκτάσεις.

Με πληροφορίες από Guardian