Μαδούρο: «Είμαι αθώος και έντιμος» - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Λίγο μετά τις 07:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου Daniel Patrick Moynihan του Μανχάταν, μαζί με τον εκπρόσωπό του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του ιδίου και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν, 92 ετών, ανέφερε πως η ακροαματική διαδικασία για τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, θα συνεχιστεί στις 17 Μαρτίου 2026, παρατείνοντας την κράτησή τους για ακόμη δύο μήνες στις φυλακές των ΗΠΑ.

Νικολάς Μαδούρο: Οι πρώτες δηλώσεις του

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, η διαδικασία, κατά την οποία παρουσιάστηκαν επισήμως οι κατηγορίες, ήταν σύντομη. Υπενθυμίζεται πως ο Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών, συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, και στις πρώτες του δηλώσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, δήλωσε πως είναι αθώος.

Ο δικαστής Χέλερσταϊν, την ίδια ώρα, επισήμανε πως καθήκον του είναι να διασφαλίσει μια δίκαιη διαδικασία και μια δίκαιη δίκη, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί. «Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η πρόθεσή μου», λέει. Στη συνέχεια συνοψίζει το κατηγορητήριο. Ο δικαστής ζήτησε από τον Μαδούρο να δηλώσει την ταυτότητά του, ο οποίος το έκανε στα ισπανικά, δηλώνοντας ότι είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και λέγοντας ότι βρίσκεται εδώ ως «απαχθείς».

Ο Μαδούρο, στις πρώτες του δηλώσεις στο δικαστήριο, τόνισε ότι συνελήφθη στο σπίτι του στο Καράκας της Βενεζουέλας. Καθώς άρχισε να μιλά, ο δικαστής Χέλερσταϊν τον διέκοψε, λέγοντάς του ότι «θα υπάρξει χρόνος και χώρος για να ειπωθούν όλα αυτά» και ότι προς το παρόν ζητά μόνο την ταυτότητά του. Ο Μαδούρο επαναλαμβάνει ότι ονομάζεται Νικολάς Μαδούρο Μόρος.

«Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας έντιμος άνθρωπος» είπε ο Μαδούρο, όταν του ζητείται να δηλώσει την απολογία του, προσθέτοντας πως κρατά το κατηγορητήριο στα χέρια του «για πρώτη φορά». Ο δικαστής Χέλερσταϊν τον ρώτησε: «Θα θέλατε να σας το διαβάσω;». Ο Μαδούρο απαντά μέσω διερμηνέα: «Θα προτιμούσα να το διαβάσω προσωπικά». Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, απαντώντας στις ερωτήσεις του δικαστή, είπε ότι δεν είχε δει το κατηγορητήριο πριν εμφανιστεί στο δικαστήριο και ότι δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του.

Νικολάς Μαδούρο: Αναλυτικά το κατηγορητήριο

Ο δικαστής, στη συνέχεια, απευθύνθηκε στη σύζυγο του Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, με την ίδια να δηλώνει ότι είναι «αθώα, απολύτως αθώα». Ο Μαδούρο, αφού εμποδίστηκε να μιλήσει, απευθύνθηκε στον κ. Χέλερσταϊν λέγοντας ότι «θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι σημειώσεις μου και να μου επιτραπεί να τις κρατήσω». Ο δικαστής τού απάντησε: «Πιστεύω ότι δικαιούστε να τις κρατήσετε».

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε το Σάββατο το νέο κατηγορητήριο εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, τον γιο του Νικολά Μαδούρο Γκερά και άλλους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Στην κατηγορία, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαδούρο ήταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.

Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.

Ενώ φέρεται να διακινούσαν κοκαΐνη μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες«διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους όφειλαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.