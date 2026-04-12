Μαδέρα: Ξανανοίγει εμβληματικό μονοπάτι - Τι αλλάζει για τους επισκέπτες

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μονοπάτια πεζοπορίας στη Μαδέρα θα είναι ξανά προσβάσιμη στους επισκέπτες, έπειτα από διετή παύση λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς.

Το PR1 Vereda do Areeiro, μια διαδρομή που συνδέει τρεις από τις υψηλότερες κορυφές του πορτογαλικού αρχιπελάγους, αναμένεται να ανοίξει εκ νέου μέσα στον Απρίλιο, ύστερα από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της ασφάλειας.

Το μονοπάτι, μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων, είχε κλείσει το 2024 όταν μια μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τμήματά του. Οι εργασίες που ακολούθησαν επικεντρώθηκαν όχι μόνο στην αποκατάσταση των υποδομών, αλλά και στη βελτίωση της εμπειρίας για τους επισκέπτες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής βιώσιμου τουρισμού στο νησί.

Μαδέρα: Τι περιλαμβάνει το μονοπάτι πεζοπορίας

Σύμφωνα με τον οργανισμό Visit Madeira, η αναβάθμιση του μονοπατιού εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της περιοχής να επενδύσει σε υποδομές, προγράμματα διατήρησης της φύσης και τουριστικές δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές κοινότητες. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με την καμπάνια «Explore. Respect. Preserve», που καλεί τους επισκέπτες να εξερευνούν το νησί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η διαδρομή ξεκινά από το σημείο Πίκο ντο Αριέιρο, σε υψόμετρο 1.818 μέτρων, και διασχίζει εντυπωσιακά τοπία με ηφαιστειακούς σχηματισμούς, στενές κορυφογραμμές και σήραγγες λαξευμένες μέσα στον βράχο. Η πεζοπορία διαρκεί περίπου τρεισήμισι ώρες και οδηγεί τους επισκέπτες μέσα από τον «Κεντρικό Όρεινο Όγκο» (Central Mountain Massif), μια προστατευόμενη περιοχή γνωστή για τη μοναδική βιοποικιλότητά της.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι πεζοπόροι έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν σπάνια είδη πουλιών, που απαντώνται κυρίως στη Μαδέρα και στα γειτονικά αρχιπελάγη της Μακαρονησίας στον Βόρειο Ατλαντικό.

Παράλληλα, οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι επισκέπτες καλούνται να μην απομακρύνουν φυτά ή ζώα από το οικοσύστημα, να αποφεύγουν τα απορρίμματα και να θυμούνται ότι «τα ζώα δεν είναι αξιοθέατα», καθώς η υπερβολική ανθρώπινη επαφή μπορεί να διαταράξει τη φυσική τους συμπεριφορά.

Μαδέρα: Με εισιτήριο τα μονοπάτια

Η επαναλειτουργία του μονοπατιού συνοδεύεται και από την εφαρμογή νέων κανονισμών. Από το 2026, η πρόσβαση σε οργανωμένα μονοπάτια της Μαδέρας υπόκειται σε εισιτήριο, με στόχο τη χρηματοδότηση της συντήρησης, τη βελτίωση της ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, για το PR1 Vereda do Areeiro το κόστος εισόδου ορίζεται στα 10,50 ευρώ, ενώ για άλλες δημοφιλείς διαδρομές, όπως η Vereda da Ponta de São Lourenço, η Vereda do Pico Ruivo και η Levada do Rei, το αντίστοιχο τέλος ανέρχεται στα 4,50 ευρώ. Σε περίπτωση προκράτησης, το ποσό μπορεί να μειωθεί στα 3 ευρώ.

Τα έσοδα από τα τέλη αυτά αξιοποιούνται για τη συντήρηση των μονοπατιών, τη διαχείριση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας του φυσικού τοπίου. Παράλληλα, εφαρμόζεται σύστημα χρονικής κατανομής των επισκεπτών μέσα στην ημέρα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πίεση στα οικοσυστήματα.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Μαδέρας εξαιρούνται από την καταβολή τέλους, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή για όλους τους επισκέπτες.

Η επαναλειτουργία του PR1 συμπίπτει χρονικά με το Madeira Island Ultra Trail, έναν διεθνή αγώνα ορεινού τρεξίματος που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, προσελκύοντας αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από Euronews