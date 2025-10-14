Μαδαγασκάρη: Ο στρατός ανέλαβε την εξουσία - «Διαλύθηκε» το Κοινοβούλιο

Πολιτικές εξελίξεις στη Μαδαγασκάρη, αφού ο πρόεδρος της χώρας Αντρί Ρατζοελίνα (Andry Rajoelina) ανακοίνωσε νωρίτερα τη διάλυση του Κοινοβουλίου, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ανέλαβαν την εξουσία.

Συνταγματάρχης των Ενόπλων Δυνάμεων της Μαδαγασκάρης ανέφερε σήμερα πως ο στρατός ανέλαβε την εξουσία του νησιου, μετά την φυγή του προέδρου Αντρί Ρατζοελίνα στο εξωτερικό, εν μέσω των βίαιων διαδηλώσεων από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 22 άτομα.

«Αναλάβαμε την εξουσία» δήλωσε στον εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό ο συνταγματάρχης Μιχαήλ Ραντριανιρίνα, ο οποίος ηγήθηκε μιας «Χούντας», που συντάχθηκε με τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές οι περισσότεροι εκ των οποίων από την Gen Z.

Ο Ραντριανιρίνα πρόσθεσε ότι ο στρατός διέλυσε όλα τα θεσμικά όργανα εκτός από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή την Εθνοσυνέλευση, η οποία ψήφισε την παραπομπή του Ρατζοελίνα σε δίκη λίγα λεπτά νωρίτερα.

Μαδαγασκάρη: Διαλύθηκε το κοινοβούλιο

Τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης της χώρας του, του κάτω σώματος του Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ρατζοελίνα, εν μέσω των συνεχόμενων, αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης φέρεται να απομακρύνθηκε σε «άγνωστο, αλλά ασφαλές σημείο», όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, καθώς 22 διαδηλωτές σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στη σελίδα του Προεδρικού Μεγάρου στο Facebook, ο Ρατζοελίνα δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό και είχε συμβουλευτεί τους ηγέτες της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας πριν ανακοινώσει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης της Μαδαγασκάρης. Τα μέλη της αντιπολίτευσης προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν αρκετές υπογραφές για να τον απομακρύνουν με πρόταση μομφής, σύμφωνα με το Reuters.

Μαδαγασκάρη: Δεκάδες νεκροί στις διαδηλώσεις

Σε ένα 26λεπτο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο τη Δευτέρα το βράδυ, ο Ρατζοελίνα αντιστάθηκε στις αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτησή του και ζήτησε συνομιλίες «για να βρεθεί μια λύση σε αυτή την κατάσταση», σύμφωνα με το Associated Press.

Την ίδια ώρα πληροφορίες από τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν λόγο πως 22 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις στη Μαδαγασκάρη ξεκίνησαν από την οργή του κόσμου για τις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και την επακόλουθη βία και λεηλασίες από συμμορίες. Η κυβέρνηση έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες.

Μαδαγασκάρη: Ποιος είναι ο «baby face» πρόεδρος

Ο Αντρί Ρατζοελίνα είναι επιχειρηματίας και πρώην DJ που από το 2009 έχει αναλάβει και παραιτηθεί από διάφορα αξιώματα στη Μαδαγασκάρη.

Απέκτησε την εξουσία το 2009, ανατρέποντας τον τότε πρόεδρο Marc Ravalomanana σε ένα πραξικόπημα που υποστηρίχθηκε από τον στρατό. Σε ηλικία 34 ετών, ο Ρατζοελίνα κέρδισε τον τίτλο του νεότερου ηγέτη της Αφρικής, κυβερνώντας για τέσσερα χρόνια και επιστρέφοντας στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2018.

Εκτός από πρώην DJ, ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης διηύθυνε επίσης μια σειρά επιχειρήσεων πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Το 2007 εκλέχθηκε δήμαρχος της Ανταναναρίβο, την πρωτεύουσα της χώρας.

Ο ηγέτης με το παιδικό πρόσωπο κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα, εν μέρει χάρη στην ενέργεια και τον επιδέξιο τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο Ρατζοελίνα επανεκλέχθηκε το 2018 και ξαναεκλέχθηκε το 2023 σε αμφισβητούμενες εκλογές που μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση.

Με πληροφορίες από Washington Post, BBC, Associated Press