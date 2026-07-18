Λύθηκε μυστήριο 40 ετών: Ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα εκατομμυριούχου από το Λος Άντζελες

Οι αρχές της Καλιφόρνια ταυτοποίησαν έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια τα λείψανα της Θέλμα Γκάστον, μιας 80χρονης εκατομμυριούχου από το Λος Άντζελες που εξαφανίστηκε το 1981 και θεωρήθηκε θύμα δολοφονίας.

Τα λείψανα είχαν βρεθεί τον Νοέμβριο του 1981 σε δύσβατη περιοχή κοντά στο όρος Σούγκαρλοουφ, στην κομητεία Ρίβερσαϊντ. Παρέμεναν άγνωστα μέχρι τον Μάιο του 2026, όταν οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γενετική γενεαλογία και οδοντιατρικά αρχεία για να επιβεβαιώσουν ότι ανήκαν στην Γκάστον.

Η ταυτοποίηση κλείνει ένα από τα πιο μακρόχρονα ανεξιχνίαστα σκέλη της υπόθεσης. Ο πρώην σύντροφος της Γκάστον, Λόρενς Ρέμσεν, είχε καταδικαστεί ήδη από το 1982 για τη δολοφονία της, παρότι το σώμα της δεν είχε βρεθεί.

Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι ο τότε 40χρονος άνδρας τη σκότωσε για να αποκτήσει πρόσβαση στην περιουσία της, η οποία υπολογιζόταν σε 20 εκατ. δολάρια. Καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη.

«Οι προσπάθειες αυτές διασφάλισαν ότι η κυρία Γκάστον απέκτησε ξανά το όνομά της και την ιστορία της», ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Ρίβερσαϊντ, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην έρευνα.

Η εξαφάνιση και οι υποψίες για την περιουσία

Η Γκάστον είχε δημιουργήσει μεγάλη περιουσία αγοράζοντας και μεταπωλώντας ακίνητα που είχαν κατασχεθεί. Ο σύζυγος και ο γιος της είχαν πεθάνει τη δεκαετία του 1950.

Τον Ιούνιο του 1981 εξαφανίστηκε ξαφνικά από το σπίτι της. Οι αρχές βρήκαν στην πόρτα της ένα σημείωμα στο οποίο έγραφε ότι είχε βγει για να αναζητήσει τη γάτα της, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Οι έρευνες στράφηκαν γρήγορα στον Ρέμσεν, έναν πρώην πωλητή χαλιών που είχε έρθει κοντά της και, σύμφωνα με φίλους τους, διατηρούσε σχέση μαζί της.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι ο Ρέμσεν προσπαθούσε να αποκτήσει τον έλεγχο της περιουσίας της Γκάστον και είχε επιχειρήσει να πουλήσει ακίνητά της αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης τη Mercedes της στο διαμέρισμά του.

Ο ίδιος εξαφανίστηκε όσο η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη και συνελήφθη αργότερα, όταν προσπάθησε να περάσει από το Μεξικό στο Τέξας.

Κατά τη δίκη, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είχε σχεδιάσει τη δολοφονία και εξαφάνισε το σώμα της για να οικειοποιηθεί την περιουσία της. Ο Ρέμσεν έδωσε διαφορετική εκδοχή, ισχυριζόμενος ότι η Γκάστον πέθανε από φυσικά αίτια και ότι εκείνος πέταξε το σώμα της στη θάλασσα, ώστε να προσποιηθεί πως ήταν ακόμη ζωντανή και να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Τα λείψανα που παρέμεναν χωρίς όνομα

Τον Νοέμβριο του 1981, λίγους μήνες μετά την εξαφάνιση της Γκάστον, ένας άνθρωπος που μάζευε ξύλα βρήκε ανθρώπινα λείψανα σε ερημική και δύσβατη περιοχή της νότιας Καλιφόρνια.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και οι αρχές δεν κατάφεραν τότε να προσδιορίσουν την ταυτότητα της γυναίκας. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η υπόθεση παρέμενε στα αρχεία ως υπόθεση αγνώστων στοιχείων.

Η εξέλιξη ήρθε τον Μάιο του 2026, όταν νέα χρηματοδότηση για την ταυτοποίηση αγνοουμένων και άγνωστων σορών επέτρεψε στους ερευνητές να επανεξετάσουν τα στοιχεία. Ο συνδυασμός γενετικής γενεαλογίας και οδοντιατρικών αρχείων οδήγησε τελικά στη Θέλμα Γκάστον.

Η ταυτοποίηση δεν αλλάζει την καταδίκη για τη δολοφονία της, αλλά δίνει οριστική απάντηση στο ερώτημα τι απέγινε μετά την εξαφάνισή της.

Με πληροφορίες από Guardian