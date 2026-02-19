«Λυπάμαι βαθιά» λέει ο ορειβάτης για τον θάνατο της συντρόφου του στις Άλπεις, απορρίπτει όμως τις κατηγορίες

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση ξεκίνησε στο Ίνσμπρουκ η δίκη ενός 37χρονου Αυστριακού ορειβάτη για τον θάνατο της συντρόφου του από υποθερμία στις αυστριακές Άλπεις, σε ανάβαση στο Großglockner, την υψηλότερη κορυφή της χώρας.

Ο κατηγορούμενος, που αναφέρεται ως Τόμας Π, δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι «ατελείωτα μετανιωμένος» για όσα συνέβησαν το πρωί της 19ης Ιανουαρίου 2025, όμως αρνήθηκε ότι διέπραξε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια. «Αγαπούσα την Κέρστιν και δεν ήθελα να της συμβεί τίποτα», φέρεται να είπε κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας.

Η 33χρονη Κέρστιν Γ έχασε τη ζωή της από υποθερμία κατά την κοινή τους προσπάθεια να φτάσουν στην κορυφή, σε υψόμετρο σχεδόν 3.800 μέτρων. Το Großglockner είναι η ψηλότερη κορυφή στις Άλπεις ανατολικά του περάσματος Μπρένερ.

Τι υποστηρίζει η εισαγγελία

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 37χρονος απομακρύνθηκε από τη σύντροφό του όταν εκείνη είχε ήδη εξαντληθεί και παρουσίαζε σημάδια υποθερμίας και αποπροσανατολισμού, περίπου 50 μέτρα πριν από την κορυφή. Κατά την εκδοχή της, κατέβηκε για να βρει βοήθεια και την άφησε πρακτικά χωρίς προστασία σε ακραίες συνθήκες.

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται μια αλυσίδα επιλογών που, όπως υποστηρίζεται, οδήγησε στο μοιραίο. Οι εισαγγελείς μιλούν για ανεπαρκή προετοιμασία και εξοπλισμό και για απόφαση να συνεχιστεί η ανάβαση παρότι ο καιρός επιδεινωνόταν, με παγωμένους ανέμους έως 74 χιλιόμετρα την ώρα. Κρίσιμο σημείο, κατά την ίδια πλευρά, είναι ότι δεν ζητήθηκε βοήθεια εγκαίρως, παρότι μέσα στη νύχτα φάνηκε πως η κατάσταση είχε γίνει οριακή.

Η κατηγορούσα αρχή επιμένει επίσης στο ζήτημα της εμπειρίας. Θεωρεί ότι, ως σαφώς πιο έμπειρος ορειβάτης, ο κατηγορούμενος είχε στην πράξη τον ρόλο εκείνου που καθοδηγεί και άρα είχε αυξημένη ευθύνη για την ασφάλεια της κοινής ανάβασης. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή έως τρία χρόνια φυλάκιση.

Ο Τόμας Π παρουσίασε διαφορετική εικόνα. Είπε ότι η σύντροφός του ήταν έμπειρη και σε άριστη φυσική κατάσταση, και ότι έπαιρναν μαζί τις αποφάσεις. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε ρόλο καθοδηγητή, λέγοντας πως «δεν ηγήθηκα της ανάβασης» και άρα δεν είχε τον «πρώτο λόγο». Το σημείο αυτό, σύμφωνα με τις αναφορές από την αίθουσα, έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες καταθέσεις του στην αστυνομία, όπου εμφανιζόταν να έχει αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό.

Ο κατηγορούμενος είπε ότι οι συνθήκες τους αιφνιδίασαν, καθώς χαμηλότερα ο άνεμος ήταν σχεδόν ανύπαρκτος και ενισχύθηκε μόνο σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Περιέγραψε ψύχος που, με τον άνεμο, έφτανε σε αίσθηση τους –20 βαθμούς Κελσίου.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν κάλεσε άμεσα βοήθεια πριν κατέβει, απάντησε ότι επρόκειτο για «απολύτως εξαιρετική κατάσταση». Ανέφερε ότι γύρω στις 2 τα ξημερώματα έδεσε τη σύντροφό του με σχοινί σε βράχο και κατέβηκε για να βρει βοήθεια. Είπε επίσης ότι επέστρεψε κοντά της, αλλά τότε εκείνη τού φώναξε να συνεχίσει μόνος του για να σώσει τη ζωή του.

Η σορός της 33χρονης ανασύρθηκε μετά το πρώτο φως της ημέρας.

Οι γονείς της γυναίκας απορρίπτουν ότι υπήρξε «θύμα»

Ο συνήγορος υπεράσπισης διάβασε επιστολή των γονιών της Κέρστιν Γ, στην οποία, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, απορρίπτουν την εικόνα ότι η κόρη τους υπήρξε «θύμα». Σύμφωνα με την επιστολή, αναλαμβάνουν ότι είχε πλήρη ευθύνη για τις επιλογές της και δεν θεωρούν ότι μπορεί να αποδοθεί μονομερώς ευθύνη στον σύντροφό της. Αναφέρουν επίσης ότι έκανε ορειβατικούς αγώνες και είχε ανέβει σε δυσκολότερες κορυφές.

Από την πλευρά της, η εισαγγελία επικαλέστηκε μήνυμα που είχε στείλει η Κέρστιν Γ στον σύντροφό της 12 εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, στο οποίο φέρεται να έλεγε ότι η ανάβαση θα είναι πρόκληση γιατί δεν έχει εμπειρία σε χειμερινές διαδρομές.

Η υπεράσπιση ανέφερε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν γύρω στις 20.15, όταν ένα σχοινί σφήνωσε και η ανάβαση καθυστέρησε 90 λεπτά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια γραμμή, η Κέρστιν Γ τραυμάτισε το χέρι της. Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι δεν εστάλη σήμα κινδύνου για ελικόπτερο επειδή η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε απότομα αφού το ελικόπτερο είχε ήδη απομακρυνθεί. Έθεσε επίσης το ενδεχόμενο να συνέβαλε και ιογενής λοίμωξη στην κατάρρευσή της.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση, και επειδή κάμερες μετέδωσαν εικόνες από την ανάβαση. Ο κατηγορούμενος είχε δεχθεί σφοδρές επιθέσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με ανθρώπους από την πλευρά του να μιλούν για «κυνήγι μαγισσών» εις βάρος του.

Ο δικαστής που εκδικάζει την υπόθεση έχει ειδίκευση στην ορειβασία. Αναμένεται να ακούσει δύο ειδικούς των Άλπεων και περισσότερους από δώδεκα μάρτυρες, ανάμεσά τους και διασώστες βουνού.

Στην Αυστρία καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 8.400 ατυχήματα στα βουνά, με σχεδόν 300 θανάτους, ωστόσο σπάνια τέτοιες υποθέσεις φτάνουν σε ποινική διαδικασία. Γι’ αυτό και η απόφαση του δικαστηρίου θεωρείται πιθανό να αποτελέσει προηγούμενο με επιπτώσεις πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας.

