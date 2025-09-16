Το Λουξεμβούργο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Το Λουξεμβούργο σκοπεύει να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός της χώρας Λουκ Φρίντεν και ο υπουργός Εξωτερικών Ξαβιέ Μπετέλ σε επιτροπή του Κοινοβουλίου τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η τελική απόφαση για την αναγνώριση αναμένεται να ληφθεί αργότερα αυτόν τον μήνα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε συντονισμό με αρκετές άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μήνες αμφιβολίας από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου και εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων από Ευρωπαίους ηγέτες για τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, πάνω από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα γενοκτονία.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ θα λάβει σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ για τον πόλεμο, αναστέλλοντας πληρωμές στη χώρα και επιβάλλοντας κυρώσεις σε αυτό που αποκάλεσε «υπουργούς ακραίων θέσεων» και βίαιους εποίκους.

Την περασμένη Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της επικύρωσης μιας δήλωσης που περιλαμβάνει «εφικτά, χρονικά περιορισμένα και αναστρέψιμα βήματα» για μια λύση δύο κρατών στην περιοχή πριν από τη συνάντηση της 22ας Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Politico