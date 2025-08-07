Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ σε βραζιλιάνικα προϊόντα αυξήθηκαν στο 50% την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Reuters ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο για άμεσες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως μια τέτοια προσέγγιση θα ισοδυναμούσε με «ταπείνωση».

Ο Λούλα ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του δεν προτίθεται να ανακοινώσει αμοιβαίους δασμούς, ούτε να αποχωρήσει από τις επαφές σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου. Ωστόσο, ο ίδιος δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Λευκό Οίκο.

«Την ημέρα που η διαίσθησή μου θα μου πει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να μιλήσει, δεν θα διστάσω να τον καλέσω», δήλωσε από την προεδρική κατοικία στη Μπραζίλια. «Αλλά σήμερα η διαίσθησή μου λέει ότι δεν θέλει να μιλήσει. Και δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου».

Λούλα: «Ταπείνωση» η απαίτηση Τραμπ για παρέμβαση υπέρ Μπολσονάρου

Παρότι οι εξαγωγές της Βραζιλίας βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με έναν από τους υψηλότερους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, ο Λούλα εμφανίζεται αποφασισμένος να αντισταθεί στην πίεση, σε αντίθεση με άλλους δυτικούς ηγέτες. Κατά τον Βραζιλιάνο πρόεδρο, οι σχέσεις ΗΠΑ - Βραζιλίας βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δύο αιώνων, κυρίως λόγω της απαίτησης του Τραμπ να τερματιστεί η δικαστική δίωξη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος κατηγορείται για συνωμοσία ανατροπής των εκλογών του 2022.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, που εκδικάζει την υπόθεση Μπολσονάρου, δεν ενδιαφέρεται για το τι λέει ο Τραμπ - και ούτε θα έπρεπε», τόνισε ο Λούλα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Μπολσονάρου θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και δεύτερη δίκη, αυτή τη φορά για την πρόκληση αμερικανικής παρέμβασης, αποκαλώντας τον πρώην πρόεδρο «προδότη της πατρίδας».

«Είχαμε ήδη δείξει ανοχή στην αμερικανική παρέμβαση στο πραξικόπημα του 1964», είπε, παραπέμποντας στην περίοδο που ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως συνδικαλιστής, διαμαρτυρόμενος για το στρατιωτικό καθεστώς. «Αλλά αυτή δεν είναι μια μικρή παρέμβαση. Είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που νομίζει ότι μπορεί να υπαγορεύει κανόνες σε μια κυρίαρχη χώρα όπως η Βραζιλία. Είναι απαράδεκτο».

Λούλα: Κριτική στον Τραμπ για συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ηγέτες

Ο Λούλα δήλωσε ότι δεν έχει προσωπικό πρόβλημα με τον Τραμπ και δεν αποκλείει ενδεχόμενη συνάντηση μαζί του στα Ηνωμένα Έθνη τον επόμενο μήνα ή στις συνομιλίες του ΟΗΕ για το Κλίμα, τον Νοέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε την αντίθεσή του με το πώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει ξένους ηγέτες.

«Αυτό που έκανε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι ήταν ταπείνωση. Αυτό που έκανε με τον Ραμαφόσα ήταν ταπείνωση», δήλωσε, αναφερόμενος στους προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής αντίστοιχα. «Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να ταπεινώνει έναν άλλον. Σέβομαι τους πάντες και απαιτώ σεβασμό».

Λούλα: Εσωτερική στρατηγική και BRICS απέναντι στους δασμούς

Ο Λούλα ανέφερε ότι οι υπουργοί του δυσκολεύονται να ξεκινήσουν διάλογο με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, γι’ αυτό και η βραζιλιάνικη κυβέρνηση στρέφεται σε εσωτερικές πολιτικές για να μετριάσει τις επιπτώσεις των δασμών, διατηρώντας ταυτόχρονα τη «δημοσιονομική ευθύνη».

Αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα μέτρα στήριξης προς τις βραζιλιάνικες επιχειρήσεις, ανέφερε ότι αυτά πιθανότατα θα περιλαμβάνουν πιστωτικές γραμμές και ενίσχυση των εξαγωγών. Παράλληλα, σχεδιάζει να καλέσει τους ηγέτες των χωρών BRICS - ξεκινώντας από Ινδία και Κίνα - ώστε να συζητήσουν μια κοινή απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.

«Δεν υπάρχει ακόμη συντονισμός μεταξύ των BRICS, αλλά θα υπάρξει», είπε, συγκρίνοντας τη διεθνή συνεννόηση με τη δύναμη των συλλογικών διαπραγματεύσεων από την εποχή που ήταν συνδικαλιστής. «Ποια είναι η διαπραγματευτική δύναμη μιας μικρής χώρας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες; Καμία».

Λούλα: Φόροι στις αμερικανικές εταιρείες και νέα πολιτική για τους ορυκτούς πόρους

Ο πρόεδρος Λούλα δήλωσε επίσης ότι η Βραζιλία εξετάζει το ενδεχόμενο συλλογικής καταγγελίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), σε συνεργασία με άλλες χώρες που θίγονται από τους αμερικανικούς δασμούς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις για αμερικανικές εταιρείες στη Βραζιλία -όπως οι κολοσσοί της τεχνολογίας- ανέφερε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τρόπους να φορολογήσει τις αμερικανικές εταιρείες με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των στρατηγικών ορυκτών πόρων της Βραζιλίας, αντιμετωπίζοντας τους ως ζήτημα «εθνικής κυριαρχίας», με στόχο να σταματήσει η ιστορική εξάρτηση από εξαγωγές πρώτων υλών χωρίς προστιθέμενη αξία.

Λούλα: «Γεννήθηκα για να διαπραγματεύομαι»

Ο Λούλα, που μεγάλωσε στη φτώχεια και ανέβηκε μέσα από τα συνδικάτα για να υπηρετήσει δύο θητείες ως πρόεδρος από το 2003 έως το 2010, πριν επιστρέψει το 2022 νικώντας τον Μπολσονάρου, δήλωσε πως έχει πλούσια εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και δεν βιάζεται να προχωρήσει σε συμφωνία ή αντίποινα.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γεννήθηκα για να διαπραγματεύομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.