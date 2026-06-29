Λούκας Τρέχο: Νεκρή η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου στους σεισμούς της Βενεζουέλας

Νεκρή από τα συντρίμμια του σπιτιού τους στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα, μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ανασύρθηκε η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, Λούκας Τρέχο.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, Λούκας Τρέχο, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ατρομήτου τη σεζόν 2007-08 στη Super League, βρίσκεται στη Βενεζουέλα και αγωνίζεται με τη φανέλα της Club Sport Marítimo La Guaira.

Τη σχετική είδηση για τον θάνατο της οικογένειάς του, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η ομάδα του ποδοσφαιριστή.

🚨🚨| Following a 74-hour search operation, the wife and children of Argentine footballer Lucas Trejo have been found dead in La Guaira.



Our deepest condolences go out to the family. 💔🕊️ pic.twitter.com/g7lKpR4tOF — Goals Side (@goalsside) June 28, 2026

Λούκας Τρέχο: Συντετριμμένος ο ποδοσφαιριστής με την απώλεια της οικογένειάς του

Για τρεις ημέρες ο 38χρονος ποδοσφαιριστής αναζητούσε απεγνωσμένα τη σύζυγό του, Γιανίνα, και τα δύο παιδιά τους, τον Άαρον και την Αϊνόα, στα συντρίμμια του σπιτιού τους στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

Ο γαμπρός του, Ρικάρντο Αρδίλες, δήλωσε στο CNN Español ότι ο Τρέχο είναι «συναισθηματικά συντετριμμένος» και πως «δεν είχε απομείνει απολύτως τίποτα» από το παραθαλάσσιο σπίτι της οικογένειας.

Ο Λούκας Τρέχο βρισκόταν σε προπονητικό καμπ της ομάδας του στο Καράκας όταν σημειώθηκαν οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), αποτελούν ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο «διπλού σεισμού», καθώς εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Μόλις ενημερώθηκε για την καταστροφή, ο Λούκας Τρέχο έσπευσε στη Λα Γκουάιρα, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας: «Αυτό που αντίκρισε ήταν φρικτό», είπε ο Αρδίλες. «Δεν υπήρχε τίποτα από το κτίριο. Ελπίζαμε ότι δεν βρίσκονταν μέσα».

Soccer player's wife, kids found dead following Venezuela earthquakes after harrowing 74-hour search https://t.co/KDaB4NsvnL pic.twitter.com/n306KKSsNB — New York Post (@nypost) June 28, 2026

Λούκας Τρέχο: Η ανακοίνωση της ομάδας για την οικογένειά του

Ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε προσωπικά στις έρευνες, ψάχνοντας μέσα στα ερείπια και ζητώντας τη συνδρομή βαρέων μηχανημάτων. Συμπαίκτες και φίλοι του δημοσίευσαν ακόμη και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντας έκκληση για περισσότερη βοήθεια.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα μηχάνημα, αλλά δεν αρκεί», είχε δηλώσει ο ποδοσφαιριστής της Metropolitanos FC, Ρόμπερτ Γκαρσές. Τελικά, την Κυριακή, η Club Sport Marítimo La Guaira επιβεβαίωσε τον θάνατο της οικογένειας του Τρέχο.

«Η οικογένεια της Marítimo La Guaira θρηνεί βαθιά για την ανεπανόρθωτη απώλεια της οικογένειας του Λούκας. Λούκας, δεν είσαι μόνος. Η οικογένειά σου στη Marítimo La Guaira είναι στο πλευρό σου», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της, συνοδεύοντάς την με οικογενειακή φωτογραφία.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΑΕ Ατρόμητος, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για την ανείπωτη τραγωδία που βιώνει ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Λούκας Τρέχο, μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του συζύγου και των δύο παιδιών τους από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα».

«Στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ολόκληρη η οικογένεια του Ατρόμητου στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του, εκφράζοντας τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Λούκας Τρέχο και στους οικείους του, ώστε να βρουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτή την αδιανόητη απώλεια.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους».

Με πληροφορίες από CNN