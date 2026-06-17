ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διεθνή

Λουίτζι Μαντζιόνε: Θα επικαλεστεί ψυχιατρική διαταραχή στη δίκη για τη δολοφονία του CEO

Εάν οι ένορκοι αποδεχθούν τον ισχυρισμό, η κατηγορία μπορεί να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από αμέλεια

The LiFO team
The LiFO team
ΛΟΥΙΤΖΙ ΜΑΝΤΖΙΟΝΕ ΔΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, σκοπεύει να στηρίξει την υπεράσπισή του σε ψυχιατρικά επιχειρήματα κατά την επικείμενη δίκη του στη Νέα Υόρκη.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης στο Μανχάταν, όταν ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο ανέφερε ότι οι συνήγοροι του Λουίτζι Μαντζιόνε θα υποστηρίξουν πως ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό το καθεστώς «ακραίας συναισθηματικής διαταραχής» όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον Τόμπσον τον Δεκέμβριο του 2024.

Εάν οι ένορκοι αποδεχθούν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, η κατηγορία θα μπορούσε να μετατραπεί από ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, γεγονός που θα οδηγούσε σε σημαντικά μικρότερη ποινή.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Στις 8 Σεπτεμβρίου η δίκη

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με τα ψυχιατρικά προβλήματα που προτίθεται να επικαλεστεί η υπεράσπιση δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.

Ο δικαστής τόνισε ότι οι εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν πρέπει να ενημερωθούν άμεσα για τη φύση της ψυχικής διαταραχής που επικαλείται ο κατηγορούμενος και για το πώς αυτή συνδέεται με την πράξη για την οποία κατηγορείται.

«Πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η πάθηση από την οποία υποστηρίζει ότι πάσχει ο κατηγορούμενος και πώς αυτή προκάλεσε την ακραία συναισθηματική διαταραχή τη στιγμή του περιστατικού», ανέφερε ο δικαστής.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στους δικηγόρους του Μαντζιόνε να παραδώσουν περισσότερα στοιχεία στο γραφείο του εισαγγελέα έως την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρημάτων που συνδέουν την υποτιθέμενη ψυχική διαταραχή με τη στοχοποίηση του Τόμπσον.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Νέα απόφαση για το όπλο

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος έχει δηλώσει αθώος για εννέα κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον.

Ο δικαστής που έχει αναλάβει τη δίκη για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τόμπσον αποφάσισε τη Δευτέρα, ότι οι εισαγγελείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αποδεικτικά στοιχεία τόσο το όπλο όσο και το σημειωματάριο που είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως «μανιφέστο».

Η απόφαση του δικαστή Γκρέγκορι Κάρρο απορρίπτει ουσιαστικά τη θέση της υπεράσπισης ότι τα αντικείμενα αποκτήθηκαν παράνομα, δίνοντας έτσι - όπως σχολιάζει το NBC News - μια μικρή νίκη στους εισαγγελείς.

Παράλληλα, ο δικαστής έκρινε ότι οι εισαγγελείς δεν θα μπορούν να παρουσιάσουν στο δικαστήριο ορισμένα αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά την αρχική έρευνα στο σακίδιο του Λουίτζι Μαντζιόνε, όταν συνελήφθη σε κατάστημα McDonald's πριν από δύο χρόνια.Μεταξύ των αντικειμένων που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία βρίσκονται ένας γεμιστήρας με σφαίρες, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα διαβατήριο, ένα πορτοφόλι και ένα μικροτσίπ υπολογιστή.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν «παράνομη έρευνα χωρίς ένταλμα» μέσα στο κατάστημα, παρουσία πελατών και εργαζομένων.

Ωστόσο, ο Κάρρο έκρινε ότι η έρευνα στο σακίδιο του Μαντζιόνε στα κεντρικά της αστυνομίας της Αλτούνα, που ακολούθησε, ήταν απολύτως νόμιμη. Έτσι, απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης να αποκλειστούν από τη δίκη τα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί.

Με πληροφορίες από New York Post

Διεθνή

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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