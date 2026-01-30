Λουίτζι Μαντζιόνε: «Πράκτορας του FBI» προσπάθησε να τον αποφυλακίσει με κόφτη πίτσας

Στις ομοσπονδιακές φυλακές του Μπρούκλιν κρατείται ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, σε δρόμο του Μανχάταν.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, συνελήφθη στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα ένας 36χρονος άνδρας, ο Μαρκ Άντερσον, ο οποίος προσποιούμενος πράκτορα των ομοσπονδιακών αρχών ζήτησε την αποφυλάκιση του Μαντζιόνε.

Ιδιαίτερη αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσαν τα αντικείμενα που είχε πάνω του ο 36χρονος συλληφθείς, με τους New York Times να διευκρινίζουν πως έφερε έναν κόφτη πίτσας και ένα πιρούνι για μπάρμπεκιου.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Το χρονικό μίας αποτυχημένης αποφυλάκισης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Mark Anderson έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στο Metropolitan Detention Center και δήλωσε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι διαθέτει δικαστικό έγγραφο, υπογεγραμμένο από δικαστή, που επιτρέπει την άμεση αποφυλάκιση κρατουμένου.

Όταν του ζητήθηκαν διαπιστευτήρια, επέδειξε μόνο δίπλωμα οδήγησης από τη Μινεσότα και άρχισε να πετά έγγραφα στους υπαλλήλους, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετίζονταν με αγωγές κατά του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Άντερσον συνελήφθη επιτόπου και κατηγορείται για πλαστοπροσωπία ομοσπονδιακού πράκτορα. Δικαστής διέταξε την προσωρινή κράτησή του, μάλιστα στην ίδια φυλακή όπου κρατείται και ο Μαντζιόνε. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, με υποθέσεις ναρκωτικών, ένοπλης ληστείας και δύο ανοιχτές δικογραφίες στο Μπρονξ.

Υπενθυμίζεται πως ο Λουίτζι Μαντζιόνε συνελήφθη για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον, διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, τον Δεκέμβριο του 2024. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές, οι οποίοι συγκεντρώνουν χρήματα για την υπεράσπισή του, του στέλνουν επιστολές και εμφανίζονται μαζικά στις δικαστικές αίθουσες.

Ο συνήγορός του 36χρονου συλληφθέντα υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για σοβαρή απόπειρα απόδρασης, αλλά για πράξη ενός ανθρώπου με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Με πληροφορίες από New York Times