Λουίτζι Μαντζιόνε: Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία - Πότε βγαίνει η απόφαση για τα αποδεικτικά στοιχεία

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η πολυήμερη προδικαστική ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, σε πεζοδρόμιο του Μανχάταν.

Μετά από εννέα ημέρες ακροάσεων για την αποδοχή ή μη κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, τόσο η υπεράσπιση όσο και η εισαγγελία ανακοίνωσαν ότι δεν θα καλέσουν άλλους μάρτυρες. «Η υπεράσπιση ολοκλήρωσε», δήλωσε η δικηγόρος του κατηγορουμένου, Κάρεν Ανιφίλο, με τον δικαστή Γκρέγκορι Κάρο να κλείνει επίσημα τη διαδικασία.

Η ακροαματική διαδικασία επικεντρώθηκε στη νομιμότητα της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι παραβιάστηκαν τα συνταγματικά δικαιώματα του Μαντζιόνε, καθώς αστυνομικοί έψαξαν το σακίδιό του χωρίς ένταλμα, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του σε κατάστημα McDonald’s στην Πενσιλβάνια. Από την πλευρά της, η εισαγγελία έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ορισμένες δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος στο αστυνομικό τμήμα.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Η προθεσμία που έδωσε ο δικαστής

Ο δικαστής έδωσε προθεσμία έως τις 29 Ιανουαρίου στην υπεράσπιση για να καταθέσει γραπτώς την τελική της επιχειρηματολογία, ενώ η εισαγγελία έχει περιθώριο έως τις 5 Μαρτίου να απαντήσει. Η τελική απόφαση για το ποια στοιχεία θα αποκλειστούν ή θα γίνουν δεκτά αναμένεται στις 18 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία θα οριστεί και η δίκη.

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων κατατέθηκαν μαρτυρίες από 17 άτομα, ενώ παρουσιάστηκαν βίντεο υψηλότερης ανάλυσης από το σημείο της δολοφονίας, που δείχνουν τον Τόμσον να καταρρέει δίπλα στην πρόσοψη ξενοδοχείου και τον φερόμενο δράστη να απομακρύνεται ψύχραιμα. Παράλληλα, προβλήθηκαν πλάνα από κάμερες σώματος αστυνομικών κατά τη σύλληψη του Μαντζιόνε, στα οποία καταγράφεται η έρευνα του σακιδίου του και η κατάσχεση χειρόγραφων σημειώσεων, τις οποίες οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως λίστα ενεργειών και πιθανών διαδρομών διαφυγής.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο κατηγορούμενος ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του σχεδόν 20 λεπτά μετά την πρώτη επαφή με τους αστυνομικούς, στοιχείο που θεωρεί κρίσιμο για την εγκυρότητα της διαδικασίας. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν ότι θεωρούσαν τον Μαντζιόνε ιδιαίτερα επικίνδυνο και προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, με την εισαγγελία να πιέζει για την ταχεία έναρξη της δίκης, σημειώνοντας ότι η οικογένεια του θύματος αναμένει δικαίωση.

Με πληροφορίες από ABC News