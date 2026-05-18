Λουίτζι Μαντζιόνε: Νέα απόφαση για το όπλο και το σημειωματάριο-«μανιφέστο»

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος έχει δηλώσει αθώος για εννέα κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον.

Ο δικαστής που έχει αναλάβει τη δίκη για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τόμπσον αποφάσισε τη Δευτέρα, ότι οι εισαγγελείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αποδεικτικά στοιχεία τόσο το όπλο όσο και το σημειωματάριο που είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως «μανιφέστο».

Η απόφαση του δικαστή Γκρέγκορι Κάρρο απορρίπτει ουσιαστικά τη θέση της υπεράσπισης ότι τα αντικείμενα αποκτήθηκαν παράνομα, δίνοντας έτσι - όπως σχολιάζει το NBC News - μια μικρή νίκη στους εισαγγελείς.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Ποια αντικείμενα δεν μπορούν «να χρησιμοποιήσουν» οι εισαγγελείς

Παράλληλα, ο δικαστής έκρινε ότι οι εισαγγελείς δεν θα μπορούν να παρουσιάσουν στο δικαστήριο ορισμένα αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά την αρχική έρευνα στο σακίδιο του Λουίτζι Μαντζιόνε, όταν συνελήφθη σε κατάστημα McDonald's πριν από δύο χρόνια.

Μεταξύ των αντικειμένων που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία βρίσκονται ένας γεμιστήρας με σφαίρες, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα διαβατήριο, ένα πορτοφόλι και ένα μικροτσίπ υπολογιστή.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν «παράνομη έρευνα χωρίς ένταλμα» μέσα στο κατάστημα, παρουσία πελατών και εργαζομένων.

Ωστόσο, ο Κάρρο έκρινε ότι η έρευνα στο σακίδιο του Μαντζιόνε στα κεντρικά της αστυνομίας της Αλτούνα, που ακολούθησε, ήταν απολύτως νόμιμη. Έτσι, απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης να αποκλειστούν από τη δίκη τα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Η δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον και η σύλληψη

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του 50χρονου Μπράιαν Τόμπσον, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στο Μανχάταν, την ώρα που κατευθυνόταν σε συνέδριο επενδυτών.

Η δολοφονία, που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, κίνησε μία μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στις ΗΠΑ.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τελικά τον Μαντζιόνε σε κατάστημα McDonald’s στην Άλτουνα της Πενσιλβάνια, περίπου 450 χιλιόμετρα δυτικά του Μανχάταν, την ώρα που εκείνος έτρωγε.

Οι δικηγόροι του 28χρονου υποστηρίζουν ότι μέρος των αποδεικτικών στοιχείων αποκτήθηκε μέσω αντισυνταγματικών ερευνών και ανακρίσεων, ενώ οι εισαγγελείς επιμένουν ότι όλα τα στοιχεία συλλέχθηκαν νόμιμα.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος και για τις εννέα κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

«Αυτό το είδος προμελετημένης και στοχευμένης ένοπλης βίας δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτό και το γραφείο μου εργάζεται αδιάκοπα για να οδηγήσει τον κατηγορούμενο στη Δικαιοσύνη», είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2024 ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ.

Ορισμένες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει επισύρουν ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Με πληροφορίες από NBCnews