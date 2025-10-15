Λουίτζι Μαντζιόνε: Η ζωή του μέσα στη φυλακή - Με 40.000 δολάρια στον λογαριασμό του

Το ποσό των 40.000 δολαρίων, όλα από τους διάφορους «φαν» του, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει στον λογαριασμό του ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε κρατείται, όπως έχει γίνει γνωστό, στο Metropolitan Detention Center, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, και με τα λεφτά από τους θαυμαστές του, έχει «καταφέρει» να κάνει λίγο καλύτερη την «παραμονή» του στις φυλακές.

Μάλιστα, σύμφωνα με το TMZ, με τα λεφτά αυτά μπορεί να αγοράσει φθηνά προϊόντα μέσα στις φυλακές, όπως αλοιφή Nutella για 4,90 δολάρια, λουκάνικο για 2,10 δολάρια ή πλιγούρι βρώμης για 3,65 δολάρια.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Το «βουνό» από γράμματα

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO έχει πολλά περισσότερα χρήματα απ' όσα μπορεί να ξοδέψει, αλλά έχει ένα όριο 160 δολαρίων ανά επίσκεψη στο κυλικείο.

Εκτός από τα λεφτά, ο Λουίτζι Μαντζιόνε συνεχίζει να λαμβάνει γράμματα μέσα στις φυλακές. Η ίδια πηγή του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης αναφέρει πως ο καθημερινός αριθμός τους αγγίζει τα 100 με 200.

Ωστόσο, η ζωή στη φυλακή για τον Λουίτζι Μαντζιόνε δεν είναι μόνο «ρόδινη». Έχει αναλάβει τα σκουπίδια μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε πρωί αδειάζει σακούλες με απορρίματα.

Οι ίδιες πηγές του TMZ περιγράφουν πως ο Μαντζιόνε περνάει το χρόνο του επικοινωνώντας με τους γονείς του, οι οποίοι τον υποστηρίζουν, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, και με τους δικηγόρους του, για να προετοιμαστεί για τις δύο δίκες του.

