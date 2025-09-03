Ο φυλακισμένος Λουίτζι Μαντζιόνε, «εμφανίζεται» ως μοντέλο ρούχων στο Shein

Μπερδεμένοι είναι οι χρήστες του SHEIN, καθώς όπως φαίνεται η διάσημη fast fashion ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί το πρόσωπο του Λουίτζι Μαντζιόνε, ενός άνδρα που κατηγορείται για δολοφονία, προκειμένου να πουλήσει ρούχα.

Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία, το SHEIN χρησιμοποιεί ένα πρόσωπο που μοιάζει πολύ με το δικό του, για να διαφημίσει πουκάμισα των 11 δολαρίων.

Ακόμη όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για μια φωτογραφία του που έχει υποστεί επεξεργασία ή αν είναι προϊόν ΑΙ.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το marketing φαίνεται πως έπεισε το καταναλωτικό κοινό, καθώς το πουκάμισο είναι σχεδόν εξαντλημένο, με μόνο ένα μέγεθος διαθέσιμο.

Την ίδια ώρα ο Λουίτζι Μαντζιόνε υπενθυμίζεται πως είναι προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο, όταν και συνελήφθη για τη δολοφονία του CEO Brian Thompson.

Με πληροφορίες από TMZ