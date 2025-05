Λουίς Αντόνιο Τάγκλε: Ο προοδευτικός και λάτρης του karaoke καρδινάλιος που διεκδικεί τη θέση του επόμενου Πάπα

«Δεν μπορώ καν να διαχειριστώ τη δική μου ζωή. Πώς μπορώ να φανταστώ ότι θα ηγούμαι μιας παγκόσμιας κοινότητας;». Αυτή ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του καρδινάλιου Λουίς Αντόνιο Τάγκλε όταν ρωτήθηκε, εάν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του στη θέση του Πάπα.

Δέκα χρόνια μετά, ο καρδινάλιος με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή του Πάπα Φραγκίσκου. Εάν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος ασιάτης Πάπας στη σύγχρονη εποχή.

Ο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, γνωστός με το προσωνύμιο «Τσίτο», έχει χαρακτηριστεί ως ο «Ασιάτης Φραγκίσκος», λόγω της προοδευτικής του σκέψης και του ταπεινού τρόπου ζωής. Έχει κατά το παρελθόν επικρίνει τη «σκληρή» στάση της Εκκλησίας απέναντι σε ανύπαντρες μητέρες, ομοφυλόφιλους και διαζευγμένους.

Ο καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε / Φωτογραφία: X

Λάτρης του τραγουδιού και του χορού

Ο Τάγκλε είναι γνωστός για την προσιτή και ανεπιτήδευτη προσωπικότητά του, ενώ δηλώνει λάτρης του τραγουδιού και του χορού.

«Όταν μιλάει και δίνει διαλέξεις, δεν είναι ο συνηθισμένος, τυπικός ιερέας. Τραγουδάει. Είναι Φιλιππινέζος. Είναι ένας ιερέας του καραόκε», λέει ο ιστορικός Μάικλ Σιάο Τσούα από το Πανεπιστήμιο De La Salle.

Ο Τάγκλε έχει αυθόρμητο ύφος και, σύμφωνα με τον Τσούα, «μοιάζει με ροκ σταρ», καθώς μετά τη λειτουργία σχηματίζονται ουρές πιστών οι οποίοι θέλουν να τον χαιρετήσουν.

Ο 67χρονος Τάγκλε γεννήθηκε στην Ίμους, κοντά στη Μανίλα, από καθολικούς γονείς που εργάζονταν σε τράπεζα.

«Προέρχεται από μια πολύ απλή οικογένεια – ούτε φτωχή, ούτε πλούσια», λέει η μοναχή Μαίρη Τζον Μανανζάν, που τον γνωρίζει εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε ήθελε αρχικά να γίνει γιατρός, αλλά ένας ιερέας τον «εξαπάτησε» και κατέληξε να κάνει αίτηση για ένα ιερατικό σεμινάριο.

Αργότερα απέκτησε διδακτορικό από το Catholic University of America, και στη συνέχεια έγινε επίσκοπος στην Ίμους και αργότερα αρχιεπίσκοπος της Μανίλας. Το 2012, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ τον ανακήρυξε καρδινάλιο.

Η άνοδος και οι διενέξεις

Ο δρόμος στα υψηλότερα κλιμάκια της Καθολικής Εκκλησίας δεν ήταν πολύ ομαλός για τον καρδινάλιο Τάγκλε.

Υπηρέτησε ως πρόεδρος της Caritas Internationalis από το 2015 έως το 2022, όταν η ηγετική ομάδα της οργάνωσης απομακρύνθηκε λόγω ανησυχιών για κακοδιαχείριση.

Η Caritas Internationalis είναι μία παγκόσμια συνομοσπονδία καθολικών οργανώσεων φιλανθρωπίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία εδρεύει στο Βατικανό. Ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διαδεδομένους ανθρωπιστικούς φορείς στον κόσμο.

Την εποχή εκείνη, ο Τάγκλε —ο οποίος δεν είχε εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία— είχε δηλώσει ότι η απόφαση δεν σχετιζόταν με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ή κακοδιαχείριση χρημάτων.

Τον Μάρτιο, μια ομάδα επιζώντων, το Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP), κάλεσε να διεξαχθεί έρευνα εις βάρος του Τάγκλε και άλλων πέντε καρδιναλίων σχετικά με τη διαχείριση καταγγελιών για παιδική κακοποίηση από τη Caritas Internationalis στη Νέα Ζηλανδία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ο Τάγκλε μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με την έρευνα.

Ο καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο / Φωτογραφία: Getty Images

Αμφιβολίες για την καταλληλότητά του

Ακτιβιστές έχουν εκφράσει την άποψη ότι ο Τάγκλε δεν έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Εκκλησίας.

Η Άν Μπάρετ Ντόιλ, συνδιευθύντρια της οργάνωσης BishopAccountability.org, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Εκκλησία στις Φιλιππίνες διανύει «σκοτεινούς αιώνες» όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν δημοσιευτεί κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση καταγγελιών ούτε στον ιστότοπο της Αρχιεπισκοπής Μανίλας, ούτε σε εκείνον της Συνόδου των Επισκόπων των Φιλιππίνων.

Αμφισβητώντας την καταλληλότητά του, πρόσθεσε: «Αν ο καρδινάλιος Τάγκλε δεν μπορεί καν να πείσει τους αδελφούς επισκόπους της πατρίδας του να δημοσιεύσουν κατευθυντήριες γραμμές, τι μπορούμε να περιμένουμε να επιτύχει ως Πάπας μιας παγκόσμιας Εκκλησίας;».

«Δεν είναι ο τύπος που καταδικάζει πρόσωπα»

Στις Φιλιππίνες, ο Τάγκλε έχει επίσης κατηγορηθεί ότι άργησε να καταδικάσει τον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» του πρώην προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων καταστολής, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντουτέρτε τον Ιούνιο του 2016, εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν έως και 30.000 άνθρωποι. Πολλά από τα θύματα ήταν νεαροί άνδρες, οι οποίοι εκτελέστηκαν στους δρόμους.

Η μοναχή Μαίρη Τζον Μανανζάν δήλωσε ότι ο Τάγκλε «δεν είναι ο τύπος που καταδικάζει πρόσωπα». «Έκανε πολύ ισχυρές δηλώσεις κατά των εξωδικαστικών εκτελέσεων… αλλά ποτέ δεν μίλησε άμεσα για τον Ντουτέρτε ως πρόσωπο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε είχε επίσης αντιταχθεί στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την Αναπαραγωγική Υγεία, το οποίο προέβλεπε δωρεάν πρόσβαση σε αντισυλληπτικά. Αντίστοιχα, παραμένει αντίθετος στο δικαίωμα στην άμβλωση.

Αν ο Τάγκλε εκλεχθεί στη θέση του Πάπα, στις Φιλιππίνες θα ξεσπάσει μια τεράστια γιορτή, όπου περίπου το 80% του πληθυσμού είναι καθολικοί.

Παρά την 500ετή ιστορία της με τον Καθολικισμό, η χώρα έχει συχνά νιώσει ότι βρίσκεται στο περιθώριο της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον ιστορικό Σιάο Τσούα. Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ο πρώτος μη Ευρωπαίος Πάπας εδώ και αιώνες — μια τάση που, όπως λέει, πρέπει να συνεχιστεί.

Με πληροφορίες από Guardian