Λούβρο: Ξανά κλειστό το μουσείο - Αίτημα οι καλύτερες συνθήκες εργασίας

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει σήμερα κλειστό για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας.

«Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα», δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).