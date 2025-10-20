Λούβρο: Τα τρία σενάρια για τη «ληστεία του αιώνα» - Πού θα καταλήξουν τα κλοπιμαία

Ως «πολύ δύσκολη» χαρακτηρίζουν ειδικοί και διευθυντές οίκων δημοπρασίας την κατάσταση των τεσσάρων διαρρηκτών που αναζητούνται για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, στο Παρίσι, το πρωί της Κυριακής (19/10).

Οι ίδιοι αναφέρουν πως τα κοσμήματα του 19ου αιώνα, ανάμεσά τους και το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έπεσε από τους διαρρήκτες και υπέστη φθορές κατά τη διαφυγή τους, δεν μπορούν να πωληθούν «αυτούσια», οπότε προσέφυγαν σε τρία βασικά σενάρια για το πού μπορεί να καταλήξουν τα κλοπιμαία από το Λούβρο.

Πρώτο βασικό σενάριο, που εξετάζουν μεταξύ άλλων και οι Αρχές, είναι τα κλοπιμαία να καταλήξουν σε ιδιώτη συλλέκτη, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να τα «αποθηκεύσει» σε κάποιο δωμάτιο ή θησαυροφυλάκιο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρεθούν ποτέ.

Ληστεία στο Λούβρο: Το σενάριο των λύτρων

Ως δεύτερο σενάριο εξετάζεται το γεγονός οι διαρρήκτες της «ληστείας του αιώνα» να ζητήσουν λύτρα σε κρυπτονομίσματα. Όπως έκανε γνωστό το Mega, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και μέσω της ψηφιακής μορφής, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί ο παραλήπτης και η προέλευσή του.

Μάλιστα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι δράστες της ληστείας στο Λούβρο να πουλήσουν τα κλοπιμαία στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web), με συνέπεια -και πάλι- να γίνει πιο δύσκολος ο εντοπισμός των πολύτιμων «πετρών».

Το τρίτο σενάριο είναι οι δράστες να αποσυναρμολογήσουν τα κλοπιμαία, δηλαδή να βγάλουν τα διαμάντια και τα ζαφείρια και στη συνέχεια να τα μεταπωλήσουν σε ιδιώτες συλλέκτες.

Λούβρο: Διέψευσε τη συνεργασία με ισραηλινή εταιρεία

Η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου διέψευσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικοινώνησε με μια ισραηλινή εταιρεία προκειμένου να της αναθέσει να ερευνήσει τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων που έγινε χθες Κυριακή από τη γκαλερί του Apollon.

«Η διεύθυνση του Λούβρου διαψεύδει», δήλωσε, σε ερώτηση που έθεσε το AFP, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, είπε σήμερα πως το μεγάλο παριζιάνικο μουσείο ήρθε σε επαφή μαζί της προκειμένου να διεξάγει έρευνα «δεδομένης της εμπειρίας της και της επιτυχίας της στην επίλυση μιας κλοπής ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Δρέσδη, στη Γερμανία, το 2019».

«Εκτάκτως, το Λούβρο μας ζήτησε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των προσώπων που ενεπλάκησαν στην κλοπή και να επιστρέψουμε τους κλεμμένους θησαυρούς…», δήλωσε μεταξύ άλλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζβίκα Νάβεχ, διευθύνων σύμβουλος της CGI Group.

Η εταιρεία CGI Group, που ιδρύθηκε το 1989, είναι συνιδιοκτησίας του Νάβεχ και ενός πρώην αρχηγού της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ.

Σε ερώτημα που έθεσε εκ νέου το AFP στην Ιερουσαλήμ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διευκρίνισε πως «το αίτημα έγινε μέσω ενός ενδιάμεσου εξ ονόματος του Λούβρου και άλλων οντοτήτων, ιδίως ασφαλιστικών εταιρειών».

«Δεν επικοινωνήσαμε με κανέναν», επέμεινε η διεύθυνση του Λούβρου.

Στη διάρρηξη στο μουσείο Grünes Gewölbe στη Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία, τον Νοέμβριο του 2019, ένα διαμάντι 49 καρατίων ήταν μεταξύ των δεκάδων κοσμημάτων που είχαν κλαπεί.