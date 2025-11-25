Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη ο τέταρτος και τελευταίος ύποπτος

Στη σύλληψη του τέταρτου και τελευταίου υπόπτου για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι γαλλικές Αρχές.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την πρωτοφανή ληστεία στο διασημότερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, η γαλλική αστυνομία, έπειτα από έρευνες και παρακολουθήσεις, έφτασε στα ίχνη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Παρισιού και τέθηκε υπό κράτηση, με τις κατηγορίες της «κλοπής από οργανωμένη συμμορία» και «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης».

Το άτομο αυτό είναι ήδη γνωστό στις Αρχές και φέρεται να συνδέεται με τους άλλους τρεις άνδρες που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την πολύκροτη υπόθεση.

Σημειώνεται πως οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα πολύτιμα κλεμμένα κοσμήματα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ή των ενδεχόμενων εντολέων της ληστείας.

Πώς σημειώθηκε η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Η μέθοδος δράσης των κακοποιών ήταν καλά οργανωμένη. Τέσσερις δράστες, δύο σε φορτηγό εξοπλισμένο με αναβατόριο και δύο σε ισχυρό σκούτερ, έφτασαν μπροστά από το μουσείο στην πλατεία Φρανσουά Μιτεράν.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το αναβατόριο για να φτάσουν στην γκαλερί «Απόλλων», στον πρώτο όροφο, σπάζοντας το παράθυρο με ένα δισκοπρίονο.

Έπειτα, έσπασαν δύο βιτρίνες, αυτή των «κοσμημάτων του Ναπολέοντα» και αυτή των «κοσμημάτων των Γάλλων ηγεμόνων» με το ίδιο δισκοπρίονο, πριν κλέψουν πολλά κοσμήματα, επτά συνολικά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Οι τέσσερις άνδρες κατέβηκαν με τον ανελκυστήρα και διέφυγαν με δύο σκούτερ, ενώ η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά 7 λεπτά.