Λούβρο: Σε απεργία από σήμερα οι εργαζόμενοι του μουσείου - «Έχουμε εξαντληθεί»

Οι εργαζόμενοι στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ξεκινούν απεργία σήμερα Δευτέρα, διεκδικώντας επείγουσες εργασίες ανακαίνισης και ενίσχυση του προσωπικού, ενώ διαμαρτύρονται και για την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες εκτός ΕΕ, μεταξύ αυτών Βρετανούς και Αμερικανούς τουρίστες.

Το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο – το οποίο πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο τους τελευταίους μήνες έπειτα από μια ληστεία κοσμημάτων και μια σοβαρή διαρροή νερού ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ημέρες μερικού ή και πλήρους κλεισίματος, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του έτους, εάν μεγάλο μέρος του προσωπικού των περίπου 2.100 εργαζομένων αποφασίσει να συνεχίσει την απεργία.

Το Λούβρο έπεσε θύμα ληστείας τη 19η Οκτωβρίου, όταν τέσσερις δράστες εισέβαλαν στο μουσείο μέρα μεσημέρι και, μέσα σε επτά λεπτά, αφαίρεσαν γαλλικά βασιλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ. Τέσσερις άνδρες έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό επίσημη έρευνα, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί.

Τον Νοέμβριο, διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε 300 έως 400 περιοδικά, βιβλία και έγγραφα στο αιγυπτιακό τμήμα. Στη συνέχεια, έκλεισε και μια πτέρυγα με εννέα αίθουσες που φιλοξενούν αρχαία ελληνικά κεραμικά, λόγω φόβων για την ασφάλεια της οροφής.

Και τα τρία συνδικάτα του Λούβρου – CGT, Sud και CFDT – ανακοίνωσαν κυλιόμενη απεργία, δηλώνοντας: «Το προσωπικό νιώθει σήμερα πως είναι το τελευταίο οχυρό πριν από την κατάρρευση».

Όπως ανέφεραν, η ληστεία των κοσμημάτων έφερε στο φως χρόνια προβλήματα, περικοπές προσωπικού και ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση, το οποίο δέχθηκε 8,7 εκατ. επισκέπτες πέρυσι.

Τα συνδικάτα χαρακτήρισαν «προκατειλημμένη» την απόφαση του Λούβρου να αυξήσει κατά 45% τις τιμές των εισιτηρίων για επισκέπτες από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα για τη χρηματοδότηση δομικών βελτιώσεων.

Επισκέπτες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Κίνα – που συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες δεξαμενές επισκεπτών του μουσείου – θα πρέπει να πληρώνουν 32 ευρώ για είσοδο από τον Ιανουάριο.

«Το θεωρούμε απαράδεκτη διάκριση», δήλωσε ο Κριστιάν Γκαλανί, εκπρόσωπος του CGT για τους εργαζόμενους του Λούβρου. «Το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι επισκέπτες θα πληρώνουν περισσότερα για να δουν ένα ετοιμόρροπο μουσείο, όπου δεν έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή, επειδή έχουμε χρόνια έλλειψη προσωπικού και αίθουσες που κλείνουν τακτικά».

Όπως είπε, είναι «απόλυτο σκάνδαλο» να καλούνται επισκέπτες συγκεκριμένων εθνικοτήτων «να πληρώσουν τα χρόνια συσσωρευμένων αποτυχιών» ενός μουσείου, του οποίου η συλλογή αποτελείται από έργα απ’ όλο τον κόσμο.

«Αυτό αντιβαίνει στην οικουμενικότητα του πολιτισμού και στην ιδέα της ισότιμης πρόσβασης», πρόσθεσε. «Για παράδειγμα, θα επηρεάσει Βρετανούς τουρίστες, την ώρα που αν εγώ πάω στο Βρετανικό Μουσείο, η είσοδος είναι δωρεάν».

Τα συνδικάτα εκφράζουν επίσης ανησυχία για τη στελέχωση και τις συνθήκες εργασίας, μετά την κατάργηση 200 θέσεων εργασίας από το 2015, πολλές εκ των οποίων αφορούσαν την ασφάλεια.

Ο Γκαλανί, που εργάζεται νυχτερινή βάρδια στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας του μουσείου, δήλωσε για την απεργία: «Έχουμε εξαντληθεί· αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μας έχει απομείνει για να ακουστούμε. Τα προβλήματα συσσωρεύονται εδώ και χρόνια και η ληστεία τα έφερε όλα στην επιφάνεια. Υπήρξε παραμέληση τόσο της συντήρησης του κτιρίου όσο και των μέτρων ασφαλείας για την προστασία της συλλογής».

Τον περασμένο μήνα, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας ανέφερε ότι οι αναβαθμίσεις ασφαλείας προχωρούσαν με «θλιβερά ανεπαρκή ρυθμό» και ότι το μουσείο είχε δώσει προτεραιότητα σε «εντυπωσιακές και προβεβλημένες δράσεις» αντί για την ουσιαστική προστασία του.

Ο Γκι Τουμπιάνα, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και σύμβουλος ασφαλείας, που συμμετείχε στην έρευνα που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού μετά τη ληστεία, δήλωσε στη Γερουσία ότι έμεινε «άναυδος» από όσα διαπίστωσε στο μουσείο.

«Υπήρξε μια αλληλουχία δυσλειτουργιών που οδήγησαν στην καταστροφή, αλλά ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι το Λούβρο θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές δυσλειτουργίες», είπε.

Η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η κυβέρνηση αποκάλυψε «χρόνια υποτίμηση» των κινδύνων διάρρηξης και «υποεπένδυση στα μέτρα ασφαλείας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

Ο Φιλίπ Ζοστ, ο οποίος ηγήθηκε της ανοικοδόμησης του κατεστραμμένου από πυρκαγιά καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, θα εκπονήσει τον επόμενο μήνα μελέτη για μια «βαθιά αναδιοργάνωση» του Λούβρου.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, καθώς και τα συνδικάτα, είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα πριν από τη ληστεία για τις συνθήκες στο εσωτερικό του μουσείου και το κόστος συντήρησης του τεράστιου πρώην βασιλικού παλατιού.

Τον Ιανουάριο, η ίδια είχε δηλώσει ότι η επίσκεψη στο υπερπλήρες κτίριο είχε μετατραπεί σε «σωματική δοκιμασία», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ένα μεγάλο νέο έργο για την κατασκευή νέας εισόδου στο μουσείο και τη δημιουργία ξεχωριστής αίθουσας για τη Μόνα Λίζα, το πιο διάσημο πορτρέτο στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Guardian