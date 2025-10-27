Λούβρο: Εντατικές έρευνες στο Παρίσι για τα κλεμμένα κοσμήματα - Δύο άτομα παραμένουν ασύλληπτα

Οι έρευνες για τη «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου συνεχίζονται, καθώς τα κλεμμένα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και οι φόβοι ότι έχουν ήδη λιώσει εντείνονται.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί ερευνούν κάθε πιθανό στοιχείο για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών που, στις 19 Οκτωβρίου, διέρρηξαν το μουσείο και απέσπασαν οκτώ βασιλικά κοσμήματα, εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Δύο άνδρες γύρω στα 30 συνελήφθησαν, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Ο ένας εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στο Σαν Ντενί, στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Και οι δύο είναι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις κλοπών και ληστειών.

Γενετικό υλικό που βρέθηκε στον τόπο της διάρρηξης ταιριάζει με έναν από τους δύο υπόπτους, ενώ στην κατοχή τους δεν βρέθηκαν τα κοσμήματα. Δύο ακόμη μέλη της σπείρας παραμένουν ασύλληπτα, με τις αρχές να εξετάζουν εάν έχουν ήδη διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό τα κοσμήματα να έχουν αποσυναρμολογηθεί ή λιώσει, ώστε να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Παράλληλα, έως ότου ενισχυθούν τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου, τα υπόλοιπα κοσμήματα του γαλλικού θρόνου μεταφέρθηκαν μυστικά στην Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται μαζί με τα εθνικά αποθέματα χρυσού και ιστορικά κειμήλια, όπως χειρόγραφα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νινιέζ, δήλωσε ότι «η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη» και πως υπάρχουν ενδείξεις οργανωμένου εγκλήματος. «Τους κλέφτες στο τέλος πάντα τους βρίσκουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί προανήγγειλε μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας του Λούβρου, ύστερα από το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει δεχθεί το μουσείο εδώ και δεκαετίες.